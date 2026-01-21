ETV Bharat / state

ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନ ହେଲ୍ପର ମୃତ୍ୟୁ; ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି ଟିମ୍‌

ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନର ହେଲ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା BJDର ଏକ ଟିମ୍‌ ମୃତକ ବାଲେଶ୍ବରର ଶେଖ ମକନ୍ଦର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ।

ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ବିଜେଡି ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 21, 2026 at 4:27 PM IST

BJD Delegation In Balasore ବାଲେଶ୍ବର: ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନର ହେଲ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଏକ ଟିମ୍‌ ମୃତକ ବାଲେଶ୍ବର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ ମକନ୍ଦର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ଟିମ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।



ବାଲେଶ୍ବରରେ ବିଜେଡି ଟିମ୍‌:

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଜେଡିର ଏକ ଟିମ ଆସି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ବାପା ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡିତ । ମୃତକଙ୍କ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ତିନି ଜଣ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଟିମ୍‌ ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ଭେଟି ଯିଏ ଏହି ଘଟଣାର ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଉଚିତ୍‌ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିବ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁଲତା ।

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)

ସୁଲତା ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ । ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ । ଏ ପରିବାରକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବୁ ଓ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିବୁ । ଏହାସହ ନଜର ରଖାଯାଉ ଯେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧାର୍ମିକ ହିଂସା ନହେଉ । ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ । ସରକାର ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି । ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ।"

ବିଜେଡି ଟିମ୍‌:

ସୁଲତାଙ୍କ ସହ BJDର ଏହି ଟିମ୍‌ରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ଵିନୀ ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୁଲମକ୍କି ହବିବ ଯାଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।

ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ବିଜେଡି ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ:

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ଓ ବିଜେଡି ଟିମ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ସହ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ନେଇ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ତଥା ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଉପ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ,"ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା । ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛି । ଏହା କୌଣସି ସହାନୁଭୂତି ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜନୀତି ଏବଂ ମାଇଲେଜ ନେବାପାଇଁ ଏମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ।"

ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ବିଜେଡି ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)

ତେବେ ବାଲେଶ୍ବର ସଦର ଥାନା ଅର୍ନ୍ତଗତ ଇଶାଣୀ ଠାରେ ଗତ ୧୪ ତାରିଖ ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡି ଓଲଟି ପଡିବା ଫଳରେ ଗାଡିର ହେଲ୍ଫର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

