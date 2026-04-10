ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି କ୍ୟାଟରିଂ ଶିଳ୍ପ; ଜୀବିକା ହରେଇବାକୁ ବସିଲେଣି କର୍ମଚାରୀ
ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଟରର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତାର ଅତି କମରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 10, 2026 at 5:01 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 5:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନକୁ ଦିନ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ତୁଳନାରେ କମର୍ସିଆଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର କଥା ନକହିବା ଭଲ । ଯାହାର ଫଳ ସ୍ବରୁପ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ହୋଟେଲ ଓ କ୍ୟାଟରିଂ ଶିଳ୍ପ ଏବେ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ବସିଛି । କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ, କ୍ୟାଟରିଂ ଶିଳ୍ପ ଏବେ ଏଲପିଜି ଅଭାବ ପରି ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଦିନେ 1500ରୁ 1700 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ 2000 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏପରିକି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ 3500ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେଣୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏପରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଟରର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଲପିଜି ଆବଶ୍ୟକତାର ଅତି କମରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସଂଘ । ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରାୟ 5 ହଜାର କ୍ୟାଟରର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ । ଯାହା ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ କ୍ୟାଟରର୍ସ ତାଙ୍କ ମେନ୍ୟୁକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି ।
ଚାପରେ ଲାଭ ମାର୍ଜିନ:
ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାରରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବା ଲାଭର ମାର୍ଜିନ ଗୁରୁତ୍ବ ରଖିଥାଏ । ଏପରିବି ଏହା ଅନ୍ୟ ସହର ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଥିବା ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏହି ମାର୍ଜିନ୍ କୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରୁଛି । ଯାହା କ୍ୟାଟରିଂ ମାଲିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଯାହା ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, କଳାବଜାରୀ କାରଣରୁ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ପଡୁଛି । କାରଣ ଅଧିକାଂଶ କ୍ୟାଟରିଂ ମାଲିକ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହକଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ହଠାତ ଗ୍ୟାସ୍ ନମିଳିବାରୁ, ତାହା ବଜେଟ୍ ସାପେକ୍ଷ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାଟରିଂ ମାଲିକ ।
ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟର ବିକଳ୍ପ- ମେନ୍ୟୁ ହ୍ରାସ:
ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧତାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରୋଷେଇ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ମାଲିକଙ୍କ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅତିଥି ବା ଗ୍ରହକଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଏବଂ କାଠ ଚୁଲିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବୋଲି କିଛି କ୍ୟାଟରିଂ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆଇଟମ କାଠ ଚୁଲାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁଥିଲାଗି ଗ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି । ହଠାତ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିବା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ।
ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ କାଟରିଂ ସଂଘର ସଭାପତି ବିନୟ ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଭାବେ ସମାଧାନ ହେବ । କମର୍ସିଆଲ ଟାଙ୍କି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳୁ ନାହିଁ । ଯାହା ଗ୍ରହକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବେ ଅଡର ରଖାଯାଇଛି, ସେଥିରେ କାମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ । ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଆମେ ସଠିକ ଭାବେ ଦରମା ଦେଇପାରୁନୁ । କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, କ୍ୟାଟରର ମାନଙ୍କର ଏବେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ । ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କାଠ ଦ୍ଵାରା ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାଠର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇରୁ ତିନି ଗୁଣା ଅଧିକ ଦାମ୍ ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲିଛି । ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ବସିଲେଣି ।"
"ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ କ୍ୟାଟରର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିନରେ କାମ କରୁଥିବା ପାଖାପାଖି ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ନଜରରେ ରଖି, ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର କିଭଳି ଭାବେ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଏକ ବୈଠକ ବସିଛି । ଯାହା ସବୁ ପୁରୁଣା ଅଡର ରହିଛି, ତାହାକୁ କଷ୍ଟମରକୁ ବୁଝାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟର ଆଇଟମ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଅନେକ କଷ୍ଟମର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅନେକ କଷ୍ଟମର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କାଟରିଂ ସଂଘର ସଭାପତି ।
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାଟରିଂ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହୁଁ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ କିଭଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବୁ । ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ଠାରୁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ସ୍ଥିତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କାଠ ଲଗାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କାଠ ଚୁଲା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । କାଠ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ହୋଟେଲ ଓ କ୍ୟାଟରିଂ ମାଲିକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ," ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି । ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରହିଛି । ତେବେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ନାହିଁ । ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଏକ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ । ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏହାର 50 ପ୍ରତିଶତ ଦିଆଯାଉ । ଯାହାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଯଦି ବା ଗ୍ୟାସ୍ ନମିଳୁଛି, ସେହି ଆନୁସାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜିନିଷ ସେହି ତୁଳନାରେ ନାହିଁ । ଯାହାଦ୍ଵାରା ରୋଷେଇ କରିହେବ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଏକ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କରିହେବ । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ, ଆମକୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇକୁ ନେଇ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାଟରିଂ ମାଲିକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଯାଇଛି । ଯାହା ବନ୍ଦ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି । ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଟରିଂକୁ କେବେ ଗ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତିକି ପଇସାରେ କିଣିଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମନ ତାହା ତିନି ଗୁଣା ପଇସାରେ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣାଯାଉଛି । ଯାହା କଷ୍ଟମର ସେହି ତୁଳନାରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ବିଶେଷକରି ଲାଇଭ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ହେବନି । କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରାଯିବ । ଯାହା ଗରମ ଥାଉ ବା ଥଣ୍ଡା ଥାଉ । ଆଗକୁ ବାହାଘର ସିଜିନ ଆସୁଛି । ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆର୍ଡର ଆସିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଟେ । ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଆନୁସାରେ କାମ ଆର୍ଡର ରହିଛି । ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ । କିଭଳି କାମ କରାଯିବ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଇଛି ।" ଯେମିତି କି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
