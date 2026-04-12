ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ; ସଙ୍କଟରେ କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟ, ଆଗକୁ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଭୋଜି ପାଇଁ ଆସିପାରେ ବଡ ସମସ୍ୟା
ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାରୁ 4ଟି ଜାଗାରେ 1 ମାତ୍ର ଅର୍ଡର ନେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି କହିଲା କ୍ୟାଟେରିଂ ସଂଘ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 12, 2026 at 7:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି 'କ୍ୟାଟେରିଂ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା' । ଜାଳେଣି ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ପାଇଁ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଛି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟ । ଆଗକୁ ବାହାଘର ଏବଂ ବ୍ରତଘର ଭୋଜି ପାଇଁ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ୪ଟି ଜାଗାରେ ୧ ମାତ୍ର ଅର୍ଡର ନେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା କହିଛି ସଂଘ ।
ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଜୀବିକା ହରାଇଲେଣି କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ । ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଗଭୀର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ବିଶେଷକରି ବାଣିଜ୍ୟିକ (୧୯ କେଜି) ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଟେରିଂ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବିକା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ 'କ୍ୟାଟେରିଂ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା' ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହୁଯାଇଛି କି, ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରାଯାଇଥିଲା । ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାସ୍ତବିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ସଂଘ ଦୃଢ ଦାବି କରିଛି ।
କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ, କ୍ୟାଟରିଂ ଶିଳ୍ପ ଏବେ ଏଲପିଜି ଅଭାବ ପରି ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଦିନେ 1500ରୁ 1700 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ 2000 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏପରିକି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କଳାବଜାରୀରେ ମୂଲ୍ୟ 3500ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେଣୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛି ସଂଘ ।
ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧତାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରୋଷେଇ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ମାଲିକଙ୍କ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅତିଥି ବା ଗ୍ରହକଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଏବଂ କାଠ ଚୁଲିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବୋଲି କିଛି କ୍ୟାଟରିଂ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆଇଟମ କାଠ ଚୁଲାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁଥିଲାଗି ଗ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି । ହଠାତ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ କ୍ୟାଟେରିଂ ଆସୋସିଏସନ ମାଲିକମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।
