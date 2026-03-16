ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ହନ୍ତସନ୍ତ କ୍ୟାଟେରିଂ ଓ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ: ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ, ଅଭାବ ନାହିଁ
କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ଓ କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡିଛି l
Published : March 16, 2026 at 10:12 AM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପଡିଛି l ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ଓ କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡିଛି l ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି l କିନ୍ତୁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ର ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି l ଏବେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 75 ପ୍ରତିଶତ କମ ଜଳଖିଆ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଟାଉନ ଥାନା ସମ୍ମୁଖ ସରକାରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ଅୟଶକାନ୍ତ ଖଟୁଆଙ୍କ ଏକ ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ରହିଛି l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଜଳଖିଆ କରନ୍ତି l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବାରୁ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଷ୍ଟକ ଗ୍ୟାସ୍ ରେ ଦୋକାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି l ତେବେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବପେକ୍ଷା 75 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଜଳଖିଆ ତିଆରି ହେଉଛି l ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୋକାନକୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ l
ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କୋଇଲା ଓ କାଠରେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି l କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଡର ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି l ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନଥିଲେ ଅର୍ଡର ରଖା ଯାଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟୀ l କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ କୁହନ୍ତି ଯେ,"ଆମେ ଯେଉଁଠିକୁ କ୍ୟାଟେରିଂ ସେବା ଯୋଗେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠାରେ ଆମକୁ କିଛିଟା 5 ଲିଟର ଵାଲା ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଲେ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲୁ l ଏହା ସହ କାଠ ଚୂଲିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛୁ l ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗୁଛୁ ଓ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛୁ l ବହୁତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସେଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତଥା ହୋଟେଲ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି l ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ କାଠ କିମ୍ବା କୋଇଲାରେ ରୋଷେଇ କରି ହୁଏନାହିଁ, ତେଣୁ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି l କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଡକସନ ଓ ଡିଜେଲର ଚୂଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କଳାବଜାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, କାରଣ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ l"
ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁବୋଧ ହୋତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ,"ଘରୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ l ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଵସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ l ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଵସ୍ତ କରୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ l ସମସ୍ତେ ନିଜର ବୁକିଂ ଅନୁସାରେ ପାଇବେ l ଅନ୍ୟପଟେ ବିତରକମାନଙ୍କୁ ସାଧୁତାର ସହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଯିଏ କଳାବଜାରୀ କରିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି l"
ଜିଲ୍ଲାରେ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ର ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଏବେ କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟଙ୍କୁ ଆଗକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରୁଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର