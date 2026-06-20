ସମସ୍ତ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ PoS ମେସିନ ଜରିଆରେ କ୍ୟାଶଲେସ୍ କାରବାର
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୩୫୦ଟି PoS ମେସିନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 20, 2026 at 10:37 PM IST
Cashless transactions POS, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜସ୍ୱ ସେବାରେ ଆଉ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସମସ୍ତ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ POS ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାଶଲେସ୍ କାରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୩୫୦ଟି PoS ମେସିନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉପ-ନିବନ୍ଧକ ବା SR ଓ ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ନିବନ୍ଧକ ବା DSRଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କ୍ୟାଶଲେସ କାରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ SR ଓ DSR କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୩୫୦ଟି PoS ବା Point of Sale ମେସିନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏହି ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ଆଧାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । PoS ମେସିନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । PoS ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅବଧିର ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଚୁକ୍ତି ବା AMC କରାଯିବ ।
ବୈଠକରେ ଆହୁରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ ପାଇଁ ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବା SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୁବିଧା ଓ ଦକ୍ଷତା ଆଣିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ ନଗଦ କାରବାରକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, ଡିଟି ଆଣ୍ଡ ଆଇର ଅଧିକାରୀଗଣ, ସାଇବର ଟ୍ରେଜେରୀର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଟ୍ରାକିସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ ଲିମିଟେଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଲାଗି ୧୨୮ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ମୋହନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର