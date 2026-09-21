ମା' ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭୋଗ ‌ଦୋକାନ ବାବଦ ଅର୍ଥ ପଇଠ ନହେବା ମାମଲା: ନୋଟିସ୍ ଜାରିକଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

ମା' ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭୋଗ ଦୋକାନ ବାବଦ ଅର୍ଥ ପଇଠ ନହେବା ମାମଲା: ନୋଟିସ୍ ଜାରିକଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଦେବୋତ୍ତର କମିସନର, ସହକାରୀ କମିସନର ଓ ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରିକରି ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 21, 2026 at 6:54 PM IST
Maa Sarala Temple Bhoga Stall Issue, କଟକ: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଳାର ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ବାବଦ ଅର୍ଥ ଅନାଦେୟ ଘଟଣାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତ ପ୍ରସଂଗକୁ ନେଇ ଦାୟର ମାମଲାରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଦେବୋତ୍ତର କମିସନର, ସହକାରୀ କମିସନର ଓ ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜଷ୍ଟିସ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଏସ୍. ଏସ୍. ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅମ୍ବିକା ମହାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର ୭କୁ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୧୯-୨୦, ୨୦୨୩-୨୪ ଓ ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବାବଦ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ପାଇଠ କରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଭୋଗ ଦୋକାନ ଟେଣ୍ଡର ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପରେ ଭୋଗ ଦୋକାନୀ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ଦେୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ।
ଟେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଗ ଦୋକାନ ପରିସର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦ ଦେୟ ବା ଅର୍ଥ ପଇଠ କରି ନାହାନ୍ତି । ଏପରି ଘଟଣାର ଦେବୋତ୍ତର କମିସନର ଓ ସହକାରୀଙ୍କ କମିସନରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ଭୋଗ ଓ ଦୀପ ଦୋକାନ ବାବଦ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ମାମଲା, ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମା' ସହିତ ଶିଶୁକୁ ଜେଲରେ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅଡୁଆରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ବାବୁ, ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ