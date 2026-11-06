ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଓ ବନ୍ଧୁ କୁଳଦୀପ ରଥ ମାମଲା: ପୁଣି ସମୟ ନେଲେ ସରକାର, ୧୧ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି
ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 6, 2026 at 10:41 PM IST
ORISSA HIGHCOURT ON SUSANT NATH, କଟକ: ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୂର୍ବତନ ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଓ ବନ୍ଧୁ କୁଲଦୀପ ରଥ ମାମଲା । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ପୁଣି ସମୟ ନେଲେ ସରକାର । ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣି ବେଳେ କେସ୍ ଡାଇରୀ ଦାଖଲ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜିର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ । ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ଏତଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ । ପୁରୁଣା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଳମ୍ବରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି । ଚୌଦ୍ବାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ଦୁଇ ଜଣ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏଥି ସହିତ ପୋଲିସ ଡିଜି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରେ ଏ ସଂପର୍କିତ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ଡିଜି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ଏତଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି । ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ରୁଜୁ ଏତଲା ରଦ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇ ତତ୍କାଳୀନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କୁଲଦୀପ ରଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁଲଦୀପ ରଥଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଟେଲକୁ ଏକାକୀ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅସଦାଚରଣପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ BNS ର ଧାରା ୭୫(୨), ୩୫୧(୨) ଏବଂ ୩(୫) ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଇପିଏସ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଅଡୁଆ: ରୁଜୁ ମାମଲା ରଦ୍ଦ ହେବ କି ନାହିଁ, ଶୁକ୍ରବାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଢୁଛି ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ଅଡୁଆ, ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗିରଫ ଭୟ ! ବରିଷ୍ଠ IPS ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ, ମତ ରଖିଲେ ଆଇନଜୀବୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ