ETV Bharat / state

ହୃଦଘାତର 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମିନିଟ୍'; CPR ଦେଇ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ, ସ୍କୁଲଠୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ

CPR ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବୁଝିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

CARDIOPULMONARY RESUSCITATION
CPR ଦେଇ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ, ସ୍କୁଲଠୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ (fd)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 9:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହୃଦଘାତ କେତେବେଳେ, କେଉଁଠି ଆସିବ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ । ଏଭଳି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍‌ର ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ CPR ବା Cardiopulmonary Resuscitation ଦେବା ଜୀବନ ରକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଆଜି ସିପିଆରକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଏମସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମେତ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫମାନେ ଏହି CPR ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

CPR ଦେଇ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ, ସ୍କୁଲଠୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ (ETV Bharat Odisha)

କେବେ ଦେବେ CPR?

କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇଯିବା ସହ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶ୍ୱାସ ନେଉନଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଡାକି CPR ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ।



କେମିତି କରିବେ CPR?

ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ପିଠି ଉପରେ ଶୁଆଇ ଛାତିର ମଝିଭାଗରେ ଦୁଇ ହାତ ରଖି ଦ୍ରୁତ ଓ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛାତି ଦବାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦–୧୨୦ ଥର ଛାତିକୁ ଦବାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ ଛାତି ଦବାଇବା ସହ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବ୍ରିଦିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ପାଖରେ AED (Automated External Defibrillator) ଥିଲେ, ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ।

CARDIOPULMONARY RESUSCITATION
CPR ଦେଇ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ, ସ୍କୁଲଠୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ (ETV Bharat Odisha)



ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସଦସ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହଠାତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୂର୍ଚ୍ଛ ଭାବରେ ପଡିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସିପିଆର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷ କରି ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଏହାକୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ।

ତେବେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ଅନ୍ୟଜଣେ ସଦସ୍ୟା ନିହାରିକା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ସାପ କାମୁଡିବା ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ସର୍ପାଘାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିପିଆର ଦେବା । କାରଣ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 10 କିମ୍ବା 15 ମିନିଟକୁ ସାଧାରଣତଃ 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍' କୁହାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ସର୍ପାଘାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିପିଆର ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।

CARDIOPULMONARY RESUSCITATION
CPR ଦେଇ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ, ସ୍କୁଲଠୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ (ETV Bharat Odisha)



ଏପଟେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଦେବି ପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କ ମତରେ, ସିପିଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ । ବର୍ଷକୁ 10 ହଜାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବିନା ସିପିଆର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯଦି ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ କହିଛନ୍ତି ଦେବି ପ୍ରସାଦ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସର୍ପାଘାତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବୁଷ୍ଟ ଦେବ CPR, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

CPR SCHOOL MEDICAL STAFF
CPR TRAINING MASS AWARENESS
CPR SCHOOL STUDENTS AWARENESS
ସିପିଆର ତାଲିମ
CARDIOPULMONARY RESUSCITATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.