ହୃଦଘାତର 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମିନିଟ୍'; CPR ଦେଇ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ, ସ୍କୁଲଠୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ
CPR ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବୁଝିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 12, 2026 at 9:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହୃଦଘାତ କେତେବେଳେ, କେଉଁଠି ଆସିବ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ । ଏଭଳି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ର ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ CPR ବା Cardiopulmonary Resuscitation ଦେବା ଜୀବନ ରକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଆଜି ସିପିଆରକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଏମସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମେତ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫମାନେ ଏହି CPR ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
କେବେ ଦେବେ CPR?
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇଯିବା ସହ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶ୍ୱାସ ନେଉନଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଡାକି CPR ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ।
କେମିତି କରିବେ CPR?
ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ପିଠି ଉପରେ ଶୁଆଇ ଛାତିର ମଝିଭାଗରେ ଦୁଇ ହାତ ରଖି ଦ୍ରୁତ ଓ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛାତି ଦବାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦–୧୨୦ ଥର ଛାତିକୁ ଦବାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ ଛାତି ଦବାଇବା ସହ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବ୍ରିଦିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ପାଖରେ AED (Automated External Defibrillator) ଥିଲେ, ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ।
ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସଦସ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହଠାତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୂର୍ଚ୍ଛ ଭାବରେ ପଡିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସିପିଆର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷ କରି ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଏହାକୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ।
ତେବେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ଅନ୍ୟଜଣେ ସଦସ୍ୟା ନିହାରିକା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ସାପ କାମୁଡିବା ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ସର୍ପାଘାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିପିଆର ଦେବା । କାରଣ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 10 କିମ୍ବା 15 ମିନିଟକୁ ସାଧାରଣତଃ 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍' କୁହାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ସର୍ପାଘାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିପିଆର ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।
ଏପଟେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଦେବି ପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କ ମତରେ, ସିପିଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ । ବର୍ଷକୁ 10 ହଜାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବିନା ସିପିଆର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯଦି ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ କହିଛନ୍ତି ଦେବି ପ୍ରସାଦ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସର୍ପାଘାତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବୁଷ୍ଟ ଦେବ CPR, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର