ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଲିଗଲା କାର୍, ଚାଳକ ଓ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ

କାରରେ ଚାଳକଙ୍କ ସହ ଆଉ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ସେମାନେ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇଥିଲା ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ୍

Car catches fire in capital driver and two passengers safely escape
Etv Bharatରାଜଧାନୀରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଲିଗଲା କାର୍, ଚାଳକ ଓ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 5:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଳୁଥିଲା କାର । ହୁତ୍ ହୁତ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା । ଦେଖୁଥିବା ଲୋକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ବୁଝି ପାରୁ ନ ଥିଲେ, କେମିତି ଜଳିଗଲା କାର । ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର । ତେବେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରି ପଡିଥିବାରୁ କୌଣସି ଜୀବନହାନୀ ଘଟିନାହିଁ ।

ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିିିଳିଥିଲା ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ । ହଠାତ ଏକ ଚଳନ୍ତା କାରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏହା ହୁତ ହୁତ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା । OD02BU6183 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କାରରେ ଚାଳକଙ୍କ ସହ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ସେମାନେ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଥିଲେ । ତେବେ ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ରାଜଧାନୀରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଲିଗଲା କାର୍, ଚାଳକ ଓ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ (Etv Bharat)

ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଯାତ୍ରୀ

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କାରଟି ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ପଟିଆ ଆଡେ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ କାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଦେଖି କାର୍ ଚାଳକ ଗାଟିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଯାତ୍ରୀ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ କାରଟି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ।

ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଠପ୍

ରାସ୍ତା ଉପରେ କାର ଜଳୁଥିବା ଦେଖି ଗାଡି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ଠପ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ହୋଇଥିଲା। ଓଭର ହିଟ ଯୋଗୁ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଫାୟାର ଅଫିସର ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି। କାରଟି ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡିଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମପାଣି ଘାଟିରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଜଳିଗଲା ଗାଡ଼ି, ଶତାଧିକ କୁକୁଡା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଳିଗଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ; ଆଠ ଦୋକାନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ



TAGGED:

CAR
CAR CATCHES FIRE IN CAPITAL
FIRE ACCIDENT
ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଳୁଥିଲା କାର
CAR CATCHES FIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.