ନିଃସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ IVF ସୁବିଧା

ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଜନନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ସୁଲଭ ହେବା ସହ ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ (ETV Bharat Odisha)
Published : April 29, 2026 at 7:34 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଜନନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ସେବା ମିଳିବ । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଜନନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ସୁଲଭ ହେବା ସହ ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ ।

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ART କ୍ଲିନିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ


ପିଜିଆଇଏମଇଆର ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଜ୍ଞାନ (Obstetrics & Gynaecology) ବିଭାଗକୁ Assisted Reproductive Technology (ART) Clinic (Level-1) ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଛି । ସହାୟକ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ART) ହେଉଛି ଏକ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଲାଭରେ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରାଯାଏ । ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, ୨୦୨୧ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବୈଧତା ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ୨୭ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।

ଏଣିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ IVF ସୁବିଧା


ଏହି କ୍ଲିନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଜନନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ସୁଲଭ ହେବା ସହ ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ବାରା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ IVF ଚିକିତ୍ସାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ରୋଗୀ । ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବାରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ART ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଗୁଣୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସହ ନିୟମିତତା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୈନିକ ଭାବରେ 5-6 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରୁ ରୋଗୀମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ।



ସୂଚନା ମୁତାବକ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା 2023 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଟି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ୧୬.୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୫.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଔଦୋଗୀୟ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ୧.୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୋରିଆନ ସିଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟେ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୁମ୍‌ରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିବେ ନାହିଁ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ବିଭାଗ ବଢିବା ସହିତ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ।

