ସକାଳ ହେଲେ ମହକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାୱାର.. ଫାଲତୁ ଟିର ବାସ୍ନା; ରାଜଧାନୀ ଟି ଲଭର୍ସଙ୍କ ଲାଗେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ
ରାଜଧାନୀର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚା' ଦୋକାନୀ ରାମ ଭାଇ.. ବନାଉଛନ୍ତି ୨୦୦ ପ୍ରକାରର ଚା'.. ଟି ଲଭରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଠିକଣା..
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚା' କପର ଆସର । ଜମାଏ ଆଳାପ.. ବଢାଏ ଅତ୍ମୀୟତା । ବର୍ଷା ହେଉ କି ଶୀତ..ଫ୍ରେସ ଚା' କପଟେ ମିଳିଗଲେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଦିନ ଯାକର ଷ୍ଟ୍ରେସ । ତେବେ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଗରମ ଚା' ର ମଜା ଟିକେ ନିଆରା । ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ସବୁଠି ରହିଛି ଚାର ଆଦର । ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଗରମ ଚା' କପ ହାତରେ ଥିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେସ । ଦିନଟା ପୁରା ଝକାସ୍ । ତେବେ କପେ ଚା' ର ବାସ୍ତବ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଟି ଲଭର୍ସ । ଚା' ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାଜଧାନୀର ଟି ଲଭର୍ସଙ୍କର ଭିଡ ଜମେ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଟି ଷ୍ଟଲରେ । ଏଠି ମିଳେ ଭେରାଇଟର ସ୍ପେଶାଲ ଚା' ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟାଣେ ୧୯୦ ପ୍ରକାରର ଚା'
ସିଆରପି ଛକରେ ସକାଳ ହେଲେ ଯେଉଁ ଚା' ଦୋକାନରେ ଭିଡ ଜମେ ସେ ହେଉଛି ରାମ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଚା' ଷ୍ଟଲ । ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଲାଗିଥାଏ ଟି ଲଭର୍ସ ମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ଭେରାଇଟ ଚା'ରେ ମାଷ୍ଟର ରାମ ଭାଇ । ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ମିଳେ ପାଖାପାଖି ୧୯୦ ପ୍ରକାରର ଚା' । ଦାମ ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ହେଲେ ଚା'ର ଦାମ ଅନୁସାରେ କ୍ଵାଣ୍ଟିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ । ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକ ଯୁବପିଢି । କପଟେ ଚା' ପିଇବା ପାଇଁ କିଏ କେଉଁ ଆଡୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭେରାଇଟର ଚା' ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାମ ଭାଇ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାହକ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଚା' ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଦାମ ଭଲ ରହିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ।
କିଏ ସେ ରାମ ଭାଇ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚା' ପିଇବା କଥା ଭାବିଲେ ମନକୁ ଆସେ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଚା' । ରାମ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି କାମଦେବ ପ୍ରଧାନ । ବୟସ 45 ବର୍ଷ । ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ଗାଁରେ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ ରାମ ଭାଇ । ରାମ ଭାଇଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପରେ ରାମ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଫଳ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ । ହେଲେ କ୍ଷତି ହେବାରୁ ଫଳ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି କଲିକତା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । କଲିକତାରୁ ଫେରିବା ପରେ ମାତ୍ର ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଚା’ ଦୋକାନଟିଏ କଲେ । ୨୦୦୩ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ ଚା ଦୋକାନ । ହେଲେ ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚା’ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାମ ଭାଇ । ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଚା’ ଦୋକନରେ ଲେମନ୍ ଟି’ ସାଙ୍ଗକୁ କେଶର ଟି ଓ କ୍ଷୀର ଚା'ର ଚାହିଦା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବୁଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ବେଶ ଜମୁଛି ।
ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସି ରାଜଧାନୀର ଫେମସ୍ ଚା' ବ୍ୟବସାୟୀ
ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଂଚଳରେ । ଏକ ଛୋଟିଆ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ପେଶାଲ ଚା' ବନାଇବା କଳା ସେ ବାହାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କଲିକତା ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରରେ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚା' କରିବାର କଳା ଶିଖିଛନ୍ତି। ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ଲେମନ ଟି, କେଶର ଟି ଭଳି ଚା' ର ବେଶି ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ।
ତାଜମହଲ ଟି ଏବଂ ଜିଞ୍ଜର ଟି ସାଙ୍ଗକୁ କାଶ୍ମୀର ଟି ଭାରି ଟେଷ୍ଟି
ଏ ନେଇ ଜଣେ ଟି ଲଭର ବନ୍ଦିତା କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଦୋକାନକୁ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ । ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଚା' । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚା' ପିଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚା' ପିଇବା ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଆଣିଥାଏ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଚା ଏଠି ମିଳିଥାଏ । ମୋର ତାଜମହଲ ଟି ଏବଂ ଜିଞ୍ଜର ଟି ସାଙ୍ଗକୁ କାଶ୍ମୀର ଟି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ । ଶୀତ ଦିନରେ ଗରମ ଗରମ ଚା ପିଇଦେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଦିତା ।
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଟି ଲଭର ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘କେବେ ଚା' ପିଏନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ମଲାଇ ଚା' ପିଇଛି । ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ।’
ଚା' କପେ ଦାମ୍ ଯେମିତି ଦମ୍ ସେମିତି
ଏପଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟି ସେଲର ରାମ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୦୦ରୁ ଚା' ଦୋକାନ କରିଛି । ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଁଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯୦ ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟ ଚା' ମିଳୁଛି. । ପୂର୍ବରୁ ଚା'ର ଦାମ ବହୁତ କମ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦାମ ବଢିଛି । ତଥାପି ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦାମର ଚା' ରହିଛି । ଟି ଲଭର୍ସମାନେ ଲେମନ ଟି, ହର୍ବୀଲ ଟି, କାଢା ଟି ଆଦି ରହିଛି । ଏହା ସହିତ କ୍ଷୀର ଚା' ରେ ମସଲା ଚା', ଇଲାଇଚି, ବାଦାମ ଚା' ଆଦି ରହୁଛି । ଏହା ସହିତ ମଖନ ରାବିଡି, କେଶର ଓ କାଶ୍ମୀର ଚା'ର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି ।’
ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରାମଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚା ଦେଇ ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା କେବେ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖୁସିରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି । ରାମ ଭାଇ ଦିନକୁ 1000 ଚା' କପରୁ ଅଧିକ ବିକିଥାନ୍ତି ।
ରାମଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଭାରାଇଟି ଟି:-
- ବ୍ଲାକ କକଟେଲ ଆଇସ ଟି
- ଫ୍ରୁଟି ଟି
- ଲେମାନ ଟି
- ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାୱାର ଟି
- କେଶର ଟି
- ବ୍ଲାକ ଟି
- ଉଆଇନ ଟି
- ଇଂରାଜୀ ଟି
- ହ୍ବାଇଟ ଟି
- ବ୍ଲ୍ୟିଉ ଟି
- ମଲାଈ ଟି
- ଲାଭେଣ୍ଡର ଟି
- ଗୌରବ ଟି
- ଚିଲି ବ୍ଲାକ ଟି
- ଚାମଲିନୀ ଟି
- ପ୍ରେଜେନ୍ସି ଟି
- କୋକାନଟ ଟି
- ଗ୍ରୀନ ଟି
- ଗ୍ରୀନ ହର୍ବଲ ଟି
- ତୁଳସୀ ଟି
- ଅମଲା ଟି
- ଫାଲତୁ ଟି
- ବାଦାମ ଟି
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶ ବିଦେଶର ଭଳିକି ଭଳି ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାନ୍ତି ରାମ ଭାଇ ।
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଖୋଜା ପ଼଼ଡନ୍ତି ରାମ ଭାଇ
ଚା' ର ଭେରାଇଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିଛନ୍ତି ରାମ ଭାଇ । ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଚା ଦୋକାନକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି । ରାମ ଭାଇ କହନ୍ତି, ଚା' ଦୋକାନ କରି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ମୋ ଚା' ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି..ଏଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ।
