ସକାଳ ହେଲେ ମହକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାୱାର.. ଫାଲତୁ ଟିର ବାସ୍ନା; ରାଜଧାନୀ ଟି ଲଭର୍ସଙ୍କ ଲାଗେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ

ରାଜଧାନୀର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚା' ଦୋକାନୀ ରାମ ଭାଇ.. ବନାଉଛନ୍ତି ୨୦୦ ପ୍ରକାରର ଚା'.. ଟି ଲଭରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଠିକଣା..

ରାଜଧାନୀର ଚର୍ଚିତ ଚା' ଦୋକାନୀ ରାମ ଭାଇ.. ବନାଉଛନ୍ତି ୨୦୦ ପ୍ରକାରର ଚା' (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 10, 2025 at 11:26 AM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚା' କପର ଆସର । ଜମାଏ ଆଳାପ.. ବଢାଏ ଅତ୍ମୀୟତା । ବର୍ଷା ହେଉ କି ଶୀତ..ଫ୍ରେସ ଚା' କପଟେ ମିଳିଗଲେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଦିନ ଯାକର ଷ୍ଟ୍ରେସ । ତେବେ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଗରମ ଚା' ର ମଜା ଟିକେ ନିଆରା । ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ସବୁଠି ରହିଛି ଚାର ଆଦର । ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଗରମ ଚା' କପ ହାତରେ ଥିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେସ । ଦିନଟା ପୁରା ଝକାସ୍ । ତେବେ କପେ ଚା' ର ବାସ୍ତବ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଟି ଲଭର୍ସ । ଚା' ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାଜଧାନୀର ଟି ଲଭର୍ସଙ୍କର ଭିଡ ଜମେ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଟି ଷ୍ଟଲରେ । ଏଠି ମିଳେ ଭେରାଇଟର ସ୍ପେଶାଲ ଚା' ।

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟାଣେ ୧୯୦ ପ୍ରକାରର ଚା'

ରାଜଧାନୀର ଚର୍ଚିତ ଚା' ଦୋକାନୀ ରାମ ଭାଇ.. ବନାଉଛନ୍ତି ୨୦୦ ପ୍ରକାରର ଚା' (Etv Bharat)

ସିଆରପି ଛକରେ ସକାଳ ହେଲେ ଯେଉଁ ଚା' ଦୋକାନରେ ଭିଡ ଜମେ ସେ ହେଉଛି ରାମ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଚା' ଷ୍ଟଲ । ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଲାଗିଥାଏ ଟି ଲଭର୍ସ ମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ଭେରାଇଟ ଚା'ରେ ମାଷ୍ଟର ରାମ ଭାଇ । ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ମିଳେ ପାଖାପାଖି ୧୯୦ ପ୍ରକାରର ଚା' । ଦାମ ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ହେଲେ ଚା'ର ଦାମ ଅନୁସାରେ କ୍ଵାଣ୍ଟିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ । ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକ ଯୁବପିଢି । କପଟେ ଚା' ପିଇବା ପାଇଁ କିଏ କେଉଁ ଆଡୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭେରାଇଟର ଚା' ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାମ ଭାଇ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାହକ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଚା' ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଦାମ ଭଲ ରହିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ।

ରାଜଧାନୀର ଚର୍ଚିତ ଚା' ଦୋକାନୀ ରାମ ଭାଇ.. ବନାଉଛନ୍ତି ୨୦୦ ପ୍ରକାରର ଚା' (Etv Bharat)

କିଏ ସେ ରାମ ଭାଇ

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚା' ପିଇବା କଥା ଭାବିଲେ ମନକୁ ଆସେ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଚା' । ରାମ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି କାମଦେବ ପ୍ରଧାନ । ବୟସ 45 ବର୍ଷ । ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍‌ ହେବା ପରେ ଗାଁରେ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ ରାମ ଭାଇ । ରାମ ଭାଇଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପରେ ରାମ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଫଳ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ । ହେଲେ କ୍ଷତି ହେବାରୁ ଫଳ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି କଲିକତା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । କଲିକତାରୁ ଫେରିବା ପରେ ମାତ୍ର ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ସିଆରପିଏଫ୍‌ ଛକ ନିକଟରେ ଚା’ ଦୋକାନଟିଏ କଲେ । ୨୦୦୩ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ ଚା ଦୋକାନ । ହେଲେ ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚା’ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାମ ଭାଇ । ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଚା’ ଦୋକନରେ ଲେମନ୍‌ ଟି’ ସାଙ୍ଗକୁ କେଶର ଟି ଓ କ୍ଷୀର ଚା'ର ଚାହିଦା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବୁଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ବେଶ ଜମୁଛି ।

ରାଜଧାନୀର ଚର୍ଚିତ ଚା' ଦୋକାନୀ ରାମ ଭାଇ.. ବନାଉଛନ୍ତି ୨୦୦ ପ୍ରକାରର ଚା' (Etv Bharat)

ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସି ରାଜଧାନୀର ଫେମସ୍ ଚା' ବ୍ୟବସାୟୀ

ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଂଚଳରେ । ଏକ ଛୋଟିଆ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ପେଶାଲ ଚା' ବନାଇବା କଳା ସେ ବାହାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କଲିକତା ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରରେ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚା' କରିବାର କଳା ଶିଖିଛନ୍ତି। ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ଲେମନ ଟି, କେଶର ଟି ଭଳି ଚା' ର ବେଶି ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ।

ରାଜଧାନୀର ଚର୍ଚିତ ଚା' ଦୋକାନୀ ରାମ ଭାଇ.. ବନାଉଛନ୍ତି ୨୦୦ ପ୍ରକାରର ଚା' (Etv Bharat)

ତାଜମହଲ ଟି ଏବଂ ଜିଞ୍ଜର ଟି ସାଙ୍ଗକୁ କାଶ୍ମୀର ଟି ଭାରି ଟେଷ୍ଟି

ଏ ନେଇ ଜଣେ ଟି ଲଭର ବନ୍ଦିତା କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଦୋକାନକୁ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ । ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଚା' । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚା' ପିଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚା' ପିଇବା ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଆଣିଥାଏ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଚା ଏଠି ମିଳିଥାଏ । ମୋର ତାଜମହଲ ଟି ଏବଂ ଜିଞ୍ଜର ଟି ସାଙ୍ଗକୁ କାଶ୍ମୀର ଟି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ । ଶୀତ ଦିନରେ ଗରମ ଗରମ ଚା ପିଇଦେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଦିତା ।

ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଟି ଲଭର ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘କେବେ ଚା' ପିଏନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ମଲାଇ ଚା' ପିଇଛି । ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ।’

ଚା' କପେ ଦାମ୍ ଯେମିତି ଦମ୍ ସେମିତି

୨୦୦ ପ୍ରକାରର ଚା' ର ତାଲିକା (Etv Bharat)

ଏପଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟି ସେଲର ରାମ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୦୦ରୁ ଚା' ଦୋକାନ କରିଛି । ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଁଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯୦ ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟ ଚା' ମିଳୁଛି. । ପୂର୍ବରୁ ଚା'ର ଦାମ ବହୁତ କମ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦାମ ବଢିଛି । ତଥାପି ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦାମର ଚା' ରହିଛି । ଟି ଲଭର୍ସମାନେ ଲେମନ ଟି, ହର୍ବୀଲ ଟି, କାଢା ଟି ଆଦି ରହିଛି । ଏହା ସହିତ କ୍ଷୀର ଚା' ରେ ମସଲା ଚା', ଇଲାଇଚି, ବାଦାମ ଚା' ଆଦି ରହୁଛି । ଏହା ସହିତ ମଖନ ରାବିଡି, କେଶର ଓ କାଶ୍ମୀର ଚା'ର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି ।’

ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରାମଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚା ଦେଇ ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା କେବେ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖୁସିରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି । ରାମ ଭାଇ ଦିନକୁ 1000 ଚା' କପରୁ ଅଧିକ ବିକିଥାନ୍ତି ।

ରାମଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଭାରାଇଟି ଟି:-

  • ବ୍ଲାକ କକଟେଲ ଆଇସ ଟି
  • ଫ୍ରୁଟି ଟି
  • ଲେମାନ ଟି
  • ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାୱାର ଟି
  • କେଶର ଟି
  • ବ୍ଲାକ ଟି
  • ଉଆଇନ ଟି
  • ଇଂରାଜୀ ଟି
  • ହ୍ବାଇଟ ଟି
  • ବ୍ଲ୍ୟିଉ ଟି
  • ମଲାଈ ଟି
  • ଲାଭେଣ୍ଡର ଟି
  • ଗୌରବ ଟି
  • ଚିଲି ବ୍ଲାକ ଟି
  • ଚାମଲିନୀ ଟି
  • ପ୍ରେଜେନ୍ସି ଟି
  • କୋକାନଟ ଟି
  • ଗ୍ରୀନ ଟି
  • ଗ୍ରୀନ ହର୍ବଲ ଟି
  • ତୁଳସୀ ଟି
  • ଅମଲା ଟି
  • ଫାଲତୁ ଟି
  • ବାଦାମ ଟି

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶ ବିଦେଶର ଭଳିକି ଭଳି ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାନ୍ତି ରାମ ଭାଇ ।

ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଖୋଜା ପ଼଼ଡନ୍ତି ରାମ ଭାଇ

ଚା' ର ଭେରାଇଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିଛନ୍ତି ରାମ ଭାଇ । ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଚା ଦୋକାନକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି । ରାମ ଭାଇ କହନ୍ତି, ଚା' ଦୋକାନ କରି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ମୋ ଚା' ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି..ଏଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

