ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ; ଦୃଶ୍ୟମାନ 50 ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ
ଦିନରେ ବି ଲାଇଟ ଲଗାଇ ଲୋକ ଗାଡି ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ କୁହୁଡିର ଆସ୍ତରଣ ଭିତରେ ରହିଛି ପୂରା ରାସ୍ତା । ଯାତାୟତରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : November 22, 2026 at 10:07 AM IST
Capital enveloped in dense fog, ଭୁବନେଶ୍ବର : ଘନ କୁହୁଡି ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର । କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଆଜି (ରବିବାର) ହଠାତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗର ମିଜାଜ ବଦଳିବା ସହ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଉ ଏହି ଘନ କୁହୁଡି କୁ ନେଇ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଭିତରେ ରହିଛି ପୁରା ସହର । ତେଣୁ ସହରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାତିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଦିନରେ ବି ଲାଇଟ ଲଗାଇ ଲୋକ ଗାଡି ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ କୁହୁଡିର ଆସ୍ତରଣ ଭିତରେ ରହିଛି ପୂରା ରାସ୍ତା । ଏହାକୁ ନେଇ ଯାତାୟତରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ୫୦ ମିଟର ଦୂରତା ଆଗକୁ ବିଲକୁଲ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିବାରୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ପୁରୀରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ସହ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦରରେ ଘୋଡେଇ ହୋଇଛି ପୂରା ସହର । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ୫୦ ମିଟର ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏପଟେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରୋଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ରୁ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ । ଏଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା , ପୁରୀ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା । ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର ୨୯ ଓ ୩୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଏବେଠାରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପ୍ରଭାବ ହରାଉଛି ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍', କମିବ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ'; ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1717 ଗର୍ଭବତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, 608 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସବ, ODRAF, NDRF ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ କହିଲା ବିଜେଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବାତ୍ୟା; ଏକାଧିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼କୁ ନେଇ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢୁଛି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର