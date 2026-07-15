ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଧରାପଡ଼ିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ୨ କାର୍ ଜବତ, ୨ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୪ ଗିରଫ, ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଫେରାର

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଧରାପଡ଼ିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ୨ କାର୍ ଜବତ, ୨ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୪ ଗିରଫ, ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଫେରାର
ଚାଲାଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ରତ୍ନାକର କଅଁର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ହେଲେ ରତ୍ନାକରର ସ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ମେନକାକୁ କାବୁ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 15, 2026 at 5:41 PM IST
GANJA SEIZED ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକୁ ଧରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭୋର ସମୟରେ ଦୁଇଟି କାରରୁ ୭୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି । ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୨ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇ କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏହି ଚାଲାଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ରତ୍ନାକର କଅଁର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଏହି ଦୁଇ କାରକୁ ପିଛା କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁପାଲି ଛକରେ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ କାବୁ
ଗିରଫ ଦୁଇ ମହିଳା ହେଲେ ରଶ୍ମିତା କଅଁର ଓ ମେନକା ବେହେରା । ଗିରଫ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରା ଓ ରାହୁଲ କୁମାର ଦୀପ୍ । ରତ୍ନାକରର ସ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ମେନକା । ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ରାହୁଲ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ରେଞ୍ଜ-୧ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଦୁଇ କାରକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଟିମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଡିଏସପି ଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଦର ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ଭୂବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପଇଁତରା ମାରୁଥିଲା । ଦୁଇ କାରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପରିବାର ଭଳି ଆସୁଥିଲେ । ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଦୁଇ କାରକୁ ପିଛା କରି ଗୋଡ଼ାଇ ଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁପାଲି ଛକରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଉଭୟ କାରକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରରୁ ୩୫ କେଜି ଲେଖାଏ ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିଥିଲା । ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବାକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି । ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଣ୍ଟେନରରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା 6 କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 1 କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 2 ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା STF
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୟୁପି ଟ୍ରକରୁ ମିଳିଲା ଚାରି କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ, 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର