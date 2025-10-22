ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ; ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା !
ସମ୍ବଲପୁରରେ ବନବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ 5 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
Published : October 22, 2025 at 6:21 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷର ନୀରବତା ପରେ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ l 2013-14 ମସିହା ପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଉଥିବା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକର ଘୁଷୁରାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଧୀରପଡା ସାହି ଓ ବଡ଼ମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସୂଚନା ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବନବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ:
ତେବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏହି ଚାଷ କିଏ କରୁଛି ? କିଏ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛି ? ଗିରଫ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏହାର ଚେର ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଲମ୍ବିଛି ? ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବାବଦରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ରହୁଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅସିତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚାଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଠିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6 କିମି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଜମିରେ ଦେଖରେଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ଵ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଏହି ଏହି ଚାଷରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ।
7000 ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ:
ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅସିତ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଥିବାର ଆମକୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଥିଲା । ଗଛ ଗୁଡିକ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ । ଏହାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲୁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଘୁଷୁରାମାଲର ସୁଧୀରପଡା ସାହି ଓ ବଡ଼ମାଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ପରେ ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟାର ଏକ ଅପରେସନ କରି 7000 ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ । ଏହି ଅପରେସନରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସହ, ରାଜସ୍ବ, ପୋଲିସ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଅପରେସନ ସମୟରେ ସୁଧୀରପଡା ସାହିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଗଛ ଗୁଡିକରେ ପାଣି ଓ ସାର ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାବୁ କରିଛୁ । ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଉଛି ।"
ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ହୁଏ ଚାଷ:
ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକୃତିକ ବାଧା ରହିଥାଏ । ଫଳରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗମ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଆଗକୁ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇବାକୁ ଆହୁରି ଅପରେସନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅସିତ ମଲ୍ଲିକ ।
