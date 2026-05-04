ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା; 100 କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଗାଡ଼ି ଜବତ
ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ବହୁଦିିନ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ୟୁନିଟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
Published : May 4, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 12:00 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ, ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ମୋବାଇଲ ଗାଡି, ସମେତ 50 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି । ଏଥି ସହିତ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 800 ଲିଟର ପ୍ରିକସର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି , ଯାହା 800 ଲିଟର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 100 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ।
ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହାସିସ୍ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ବହୁଦିିନ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ସକାଳୁ ଏସଡିପିଓ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପ୍ରଦୋଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସଆର ଛକ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଚଢାଉ ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥିବା ହାସିସ୍ ତେଲ ୟୁନିଟ୍ ଗାଡ଼ିକୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ଏହି ଗାଡି ସିଲେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା।
ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ ନିଜେ ଅପରେସନ୍ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ହାସିସ୍ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଲିଟର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଦ୍ରାବକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ସମେତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ପୁଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ମାଲକାନଗିରି SP ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ
- 800 ଲିଟର ପ୍ରିକସର, ଯାହା 800 ଲିଟର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 100 କୋଟି
- 50 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ
- 2 ଲିଟର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ
- ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ମୋବାଇଲ ଗାଡି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି
