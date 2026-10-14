ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭରସା, ସହଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଫେସବୁକ, ହ୍ବାଟସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟା ଆଦିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଲେଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 14, 2026 at 12:42 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 1:12 PM IST
କଟକ: ରାତି ପାହିଲେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ନିଜ ନିଜର କଲେଜ କିମ୍ବା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ନେତା ବାଛିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । କମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭଵ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ତଥାପି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟତମ ହେବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ । ଆଉ ସେହି ସୁଯୋଗ ବି ହାତ ଛଡା କରୁନାହାଁନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର
ଫେସବୁକ, ହ୍ବାଟସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟା ଆଦିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଲେଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ । ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଏବିଭିପି ସମର୍ଥିତ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରବିନ୍ଦ ରଥ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ । ରେଭେନ୍ଶା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ । ଆମର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡୁଛୁ । ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଡିତ ଥିବାରୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ’’।
ସେହିପରି ବିସିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି । ନିଜର ସଫଳତା ଏବଂ ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତେଵେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ସେନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛାତ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ହଷ୍ଟେଲ ସମସ୍ୟା ହେଉ ଅବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସମସ୍ୟା ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ । ସେହିପରି ସେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱଜିତ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ, ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ; ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଢୋଲ ବାଜାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ