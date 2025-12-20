ରୋଗଠୁ ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଝ, କ୍ୟାନସର ପୀଡ଼ିତା କଳ୍ପନାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜୀବନ
କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦାବିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କଳ୍ପନା ପଣ୍ଡା । 50000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ 45000 ଫେରସ୍ତ ମାଗୁଛି ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ।
Published : December 20, 2025 at 1:22 PM IST
Cancer Survivor Kalpana Panda, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି.. ମୁଁ ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି..ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ହେଉନି..ପଇସା ଦେଇ ପାରିବିନି.. ' ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହୋଇ, କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଏଭିଳ କହୁଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା଼ର 59 ବର୍ଷୀୟା କଳ୍ପନା ପଣ୍ଡା । ହେଲେ ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଧିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁର କଳ୍ପନା ପଣ୍ଡା (59) । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡିତ । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେ, ଏକ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିବ ସେ ଭାବି ନଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାନତା, ଏହାରି ଭିତରେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କଳ୍ପନା । ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ (High Blood Pressure) ତାଙ୍କ ରୋଗକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ପଣ୍ଡା ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା :
କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ କଳ୍ପନା ପଣ୍ଡା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କଟକରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ମୁହଁରେ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସହ 30ରୁ ଅଧିକ ଥର ରେଡିଏସନ (ଲାଇଟ) ପଡିବା ପରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ (Chief Minister Relief Fund-CMRF) 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କଳ୍ପନା । ହେଲେ ଏବେ ବ୍ଯାଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଏକ ନୋଟିସ ଆସିଛି । ଆଉ ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 50 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ 45 ହଜାର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ 5000 ଜାଗାରେ 50000 ଭୁଲରେ ଚାଲିଯାଇଛି । ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏମିତି କି କଳ୍ପନାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଳ୍ପନା । ବ୍ଯାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ, ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ।
'ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି':
ନିଜ ମା'ଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି, ଘରଡ଼ିହ ବିକ୍ରି କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟୁନ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିବା କଳ୍ପନାଙ୍କ ସାନପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟିସ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ପରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି । ରମାକାନ୍ତଙ୍କ କହିବା କଥା , "ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ମା'ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ମା'ଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ CMRF ସହାୟତା ଲେଖାଥିବା 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା । ସେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ମା'ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲଗାଇଥିଲୁ । ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
3 ଦିନରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଅଘଟଣ, ସ୍କୁଲ ଶୌଚାଳୟ ସୂଚନା ଫଳକ ପଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୃତ
ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପରିବାର: ମାସକରେ ବାପା ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସାହାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି 5 ପ୍ରାଣୀ
ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ 5 ଦିନ ତଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା । ସର୍ଭର ସ୍ଲୋ ଥିଲା, ତେଣୁ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର 45 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଣି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କର ନଚେତ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବୁ, ତୁମ ନାଁରେ ଏତଲା କରିବୁ, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗତ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁଝିପାରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏନେଇ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ।"
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ , ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସୂଚନା:
କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ କଳ୍ପନା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବଜାର ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁନାଥ ଆର ଆୟର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା