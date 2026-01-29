ETV Bharat / state

ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଲା ଲାଇକେନ୍, କ୍ୟାନସରରୁ ମିଳିପାରେ ଉପଷମ

ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ‘ଲାଇକେନ୍' ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବାଣୁ ନାଶକ ଗୁଣ ରହିଛି । ଯାହା ଗବେଷଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

lichen found from similipal forest mayurbhanj
ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲାଇକେନ୍ ଠାବ, କ୍ୟାନସର ପାଇଁ ମହୌଷଧୀ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 5:39 PM IST

|

Updated : January 29, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା

ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ । ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଲାଇକେନ୍‌ର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି । 'ଲାଇକେନ୍' ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବାଣୁ ନାଶକ ଗୁଣ ରହିଛି । ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି କିଛି ପ୍ରଜାତିର ଲାଇକେନ୍‌ରେ କ୍ୟାନସର, ମଧୁମେହ ଓ ହାର୍ଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ।

ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲାଇକେନ୍ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି
ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲାଇକେନ୍ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି (ETV BHARAT ODISHA)

ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (MSCB University)ର ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଲାଇକେନକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ‘ଲାଇକେନ୍' ବିଷୟରେ ଏବେ ପରି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଔଷଧ ଗବେଷଣାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

lichen found from similipal forest
ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲାଇକେନ୍ ଠାବ (ETV BHARAT ODISHA)

ଶିମିଳିପାଳରେ ୧୪୮ ପ୍ରଜାତିର ଲାଇକେନ୍‌ ରହିଛି:

ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ୧୪୮ ପ୍ରଜାତିର ଲାଇକେନ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଏହା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଫେସର । ଏହି ଲାଇକେନ ଗୁଡିକରେ ରହିଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ । ଯାହାକି ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡିକୁ କ୍ଷତି ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏହାଦ୍ବାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ଏହି ଲାଇକେନ୍‌ର ସଠିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିମିଳିପାଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ ଗବେଷଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

lichen found from similipal forest mayurbhanj
ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲାଇକେନ୍ ଠାବ (ETV BHARAT ODISHA)

ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 'ଫିସିଲିଆ ମେଲାନକ୍ରୋମା' ନାମକ ପ୍ରଜାତିର ଲାଇକେନ୍ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କରି ଶିମିଳିପାଳରୁ ମିଳିଥିଲା ଓ କ୍ଲୋଡନିଆ ପ୍ରୋଟିକଲୋଜା ନାମକ ଲାଇକେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳିଛି । ଏମଏସସିବି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଲାଇକେନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଲାଇକେନ ଗୁଡ଼ିକର ଜୈବ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରସାୟନିକ ତତ୍ତ୍ଵ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି ।

କ'ଣ ଏହି ଲାଇକେନ୍ ?

ଲାଇକେନ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଜୀବ । ଏହା କବକ ଏବଂ ଶୈବାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହଜୀବୀ ସମ୍ପର୍କରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ । ଏମାନେ ପଥର, ଗଛର ଛାଇ, ପାହାଡ଼ ଓ ମାଟି ଉପରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେ ବଂଶବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି । ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଇକେନ୍ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ଭାରି ବର୍ଷା, ଶୁଷ୍କ ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ଷକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି । ପରେ ଏହା ମଣିଷ ପାଇଁ ଔଷଧ ଭାବେ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ । ଏହି ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବକ୍ରିୟାଶୀଳ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ଆଜଲେକ୍ ଏସିଡ ପରି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ଯାହାକି କ୍ୟାନସର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ଵରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ:

‘ଲାଇକେନ’କୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ବଜିତ ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଲାଇକେନ୍କୁ‌ ନେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଲାଇକେନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଶିମିଳିପାଳର ତିନୋଟି ଜୋନ ଟ୍ରାନଜିଟ ଜୋନ(Transit zone), ବୋଫର ଜୋନ(Buffer zone) ଓ କୋର ଜୋନ(Core Area)ରୁ ଲାଇକେନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ୧୪୮ ପ୍ରଜାତିର ଲାଇକେନ ପାଇଛୁ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ପାର୍ମୋଟ୍ରେମା, କ୍ଲାଡୋନିଆ, ହେଟ୍ରୋଡାର୍ମିଆ ଆଦି ପ୍ରଜାତିର ଲାଇକେନ ରହିଛି । ଉକ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ଲାଇକେନରେ ଥାର୍ମୋକୁଇନନ୍, ଜିୟୋରିନ୍, ଆଜଲେକ୍ ଏସିଡ ପରି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ଯାହାକି କ୍ୟାନସର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ଵରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏସବୁ କ୍ୟାନସର ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏନେଇ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି । ତେବେ ଲାଇକେନର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ପାରିବ ।"

ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ କ'ଣ ? କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି

NITରେ ଚର୍ମ କର୍କଟ ମହୌଷଧି, କଖାରୁ ଫୁଲ ଓ ଟସର ଲାଳରୁ ଔଷଧ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

Last Updated : January 29, 2026 at 6:25 PM IST

TAGGED:

CANCER CURE LICHEN
LICHEN FOUND FROM SIMILIPAL FOREST
SIMILIPAL NATIONAL PARK
ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଇକେନ
SIMILIPAL LICHEN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.