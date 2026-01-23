ବାଛୁରୀର ଏକୋଇଶିଆ ଉତ୍ସବ ସହ ନାମକରଣ, 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ
ଗାଈ ଜନ୍ମ କଲା ମାଈ ବାଛୁରୀ । ଖୁସିରେ ଏକୋଇଶିଆ ଆୟୋଜନ କଲେ ଗୋପ୍ରେମୀ । 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ ସହ ନାମକରଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଭାକର ।
Published : January 23, 2026 at 2:52 PM IST
Calf 21st Day and Naming Ceremony ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଗାଁରେ ଭୋଜିଭାତ ଆସର ସହ ପୂଜା ଚାଲିଛି । ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ପୋଷ୍ଟର । ୫୦୦ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି । ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଉତ୍ସବ ଠାରୁ କମ ଲାଗୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ । ଏହି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁନି ବାଛୁରୀ 'ଲକି'ର ଏକୋଇଶିଆ ଉତ୍ସବ ।
ଗୋ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ପ୍ରଭାକର:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା କଡବ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାକର ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର । ପିଲା ଦିନୁ ତାଙ୍କର ଗୋ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି । ପ୍ରଭାକର ପାଠ ଅଧିକ ପଢି ନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଗୋ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ସଠିକ ଭାବେ ନିଭାଉଛନ୍ତି । ଯେମିତି ଗୋ ମାତା ବିଶ୍ବରେ ଏକମାତ୍ର ଯିବ ଯେକି ମଣିଷକୁ ବୁଝିପାରେ ଓ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ତାର ସବୁକିଛି ମଣିଷ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ସେବା ନକରି କଂସେଇ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ କୁକୁର ପାଳିବା ପାଇଁ ବ୍ଯସ୍ତ ରହିଥାଏ । ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଭାକର ଗୋ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ।
ବାଛୁରୀର ଏକୋଇଶିଆ:
ତେବେ ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କାଳି ଗାଈର ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ଥିଲେ । ଯାହାକୁ ସେ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଗାଈ ମାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କଲେ ତାର ଏକୋଇଶିଆ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କ ଗାଈ ମାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ଆଉ ଗାଈ ଏକୋଇଶିଆ ଉତ୍ସବ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବେଶ ଧୂମଧାମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର । ଘରେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେପରି ରୀତିନୀତିରେ ତାହାର ନାମକରଣ ହୁଏ, ମେଳା କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବା ସହ ଭୋଜିଭାତ ଆସର ଜମେ ଠିକ ସେହିଭଳି ଗାଁ ଦାଣ୍ତରେ ୫୦୦ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେବା ସହ ଭୋଜିଭାତର ଆସର ଜମିଛି ।
ପ୍ରଭାକର ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ମାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରିଛି । ସେହି ଖୁସିରେ ତାର ଏକୋଇଶିଆ ଓ ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଛି ।"
ବାଛୁରୀର ନାମକରଣ:
ଗାଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ ଆସର ଜମେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର । ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ଯାରେ ମେଳା ଉତ୍ସବ କରି କୁନି ବାଛୁରୀର ନାମକରଣ କରି ତାର ନାଁ 'ଲକି' ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହିପରି ପଶୁପ୍ରେମୀ ପ୍ରଭାକର ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋମାତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଆଗକୁ ଗୋ ମାତାଙ୍କ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ରଖିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର । ତେବେ ପ୍ରଭାକର ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ଭଳି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଗୋ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ଭାଇ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବରିଷଲ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଈ ଆମ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି । ଗାଈ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମାଈ ବାଛୁରୀର ନାମ 'ଲକି' ରଖାଯାଇଛି । ତାର ଏକୋଇଶିଆ ପାଳନ କରୁଛୁ । 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।"
