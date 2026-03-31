ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସିଏଜି, ଅର୍ଥନୀତିର ମଧ୍ୟମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଉନ୍ମୋଚିତ । ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ଏଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : March 31, 2026 at 9:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି (11.40 ପ୍ରତିଶତ) ରେକର୍ଡ କରିଛି l ମୋଟ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟରେ) 13.30 ପ୍ରତିଶତ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା 2020-21ରେ 5.40,185 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 2024-25 ରେ ଏହା 8,90,038 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି l 2024-25 ରେ ରାଜ୍ୟ 22,651 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ବ ବଳକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ବ ନିଅଣ୍ଟ 25,042 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ରହ-
2024-25ରେ ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ରହ 2.43 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ 2 ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାବେଳେ ଅଣ ଟିକସ ରାଜସ୍ବ 1790 କୋଟି ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି l
ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ-
ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବକେୟା ଦେୟ 137784 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା l ରାଜସ୍ବ ତୁଳନାରେ ସୁଧ ଦେୟ 6.36 ପ୍ରତିଶତରୁ 2.87 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି l
ବଜେଟ ପରିଚାଳନା-
ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସିଏଜି l 2020-21ରେ ବଜେଟ ପରିମାଣ 167663 କୋଟି ଥିବାବେଳେ 2024-25 ରେ ଏହା 71.64 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 287770 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି l ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଚୟ 17.70ପ୍ରତିଶତ ରୁ 25.98 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ଏଜି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 390 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟମିତ କରିନାହାନ୍ତି l 2018 ରୁ 23 ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଓ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 955 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସିଏଜି l
ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏଜି-
2018 ରୁ 23 ମଧ୍ୟରେ 31ଟି ଜେଲରେ ମାତ୍ରାଧିକ କଏଦୀ ଥିଲେ l ପର୍ଯ୍ୟପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ନଥିଲେ l ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର, ବ୍ୟଗେଜ୍ ସ୍କାନର ଅଚଳ ଥିଲା | ଏଥିଯୋଗୁଁ ଜେଲରୁ 2020-23 ମଧ୍ୟରେ 34ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, 56ଟି ସିମ କାର୍ଡ, 1.76 ଗଂଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ତିନି ବର୍ଷରେ ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ହେବା ଘଟଣା 29ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା l
2020-23 ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବନିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠିକୁ ଠିକ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର 21 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା l 2020-23 ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗର ତ୍ରୁଟି ପୂରଣ ନୀତି ଲାଗି, ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସିଏଜି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି l
ଖଣି (କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା)-
2020-23 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଅଧିକ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ସରକାର, ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ବ ହରାଇଛନ୍ତି l ବିଳମ୍ବିତ ରୟାଲିଟି ଆଦାୟ ଯୋଗୁଁ 90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ହରାଇଥିଲେ ସରକାର l
2020-23 ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ 381 କୋଟି 41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନଥିଲେ l ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରୁ 50 କେଜିଆ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଓଜନ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କମ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 20 କୋଟି 85 ଲକ୍ଷ ଥିଲା l
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ-
ତଦାରଖ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଁରେ ଅନୁମୋଦିତ ଅର୍ଥ ରାଶି ଠାରୁ 5 କୋଟି 73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି l ସେହିପରି ଏମଜି ନରେଗାରେ 419 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସିଏଜି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର