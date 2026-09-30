CAG ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା: ପରିବେଶ ଅନୁମତି ଉଲଂଘନ କରି ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନରେ ହୋଇଛି କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା
CAG ଅଡିଟରେ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ଖଣିରେ ଅନୁମୋଦିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ ସହିତ ପରିବେଶ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ରକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : September 30, 2026 at 7:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ (Comptroller And Auditor General of India )ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । CAG ଅଡିଟରେ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ଖଣିରେ ଅନୁମୋଦିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ ସହିତ ପରିବେଶ ଅନୁମୋଦନ (Environmental Clearance - EC ) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ର (Consent to operate -CTO)କୁ ଅମାନ୍ୟ କରି କୋଇଲା, ଲୁହାପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଓ କ୍ରୋମାଇଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଖଣି ଲିଜଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଶହ ଶହ କୋଟିର ବକେୟା ଆଦାୟ ନହୋଇ ପଡିରହିଥିବା ଅଡିଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କୋଇଲା ଖଣି ରାଉରକେଲା ଓ ତାଳଚେରରୁ ECକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ପ୍ରାୟ 1.17 କୋଟି ଟନରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 975.57 କୋଟି ହେବ ବୋଲି CAG ଅଡିଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ରାଉରକେଲା ଅଧୀନ କୁଲାଡ଼ ocpରେ ଅନୁମୋଦିତ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା 19.6 ମିଲିଅନ ଟନ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 21 ମିଲିଅନ ଟନ କୋଇଲା ଉତ୍ତାଳନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି CAG କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ତାଳଚେରର କଳିଙ୍ଗ OCP ଖଣିରୁ ବୈଧ EC ନଥାଇ 1, 15, 66, 590 ମେଟ୍ରିକ ଟନ କୋଇଲା ଉତ୍ତାଳନ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 856.56 କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅନିୟମିତତା 24 ଅକ୍ଟୋବର 2021ର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା CAG କହିଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁରର ଲଖନପୁରଠାରେ 2022-23ରେ ଲିଜଧାରି CTO ଅନୁମୋଦନ ନଥାଇ 1.25 ମିଲିଅନ ଟନ ଅଧିକ କୋଇଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୯୪.୭୫ କୋଟି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା CAG କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ, ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ନିୟମ ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିବାବେଳେ ଅକଟୋବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
କେବଳ କୋଇଲା ନୁହେ, ଅନ୍ୟ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ବୈଧାନିକ ଅନୁମତି ପାଳନ ନହୋଇଥିବା CAG ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଯାଜପୁର ରୋଡ ଅଧୀନ ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମାଇଟ ଖଣିରେ ଅନୁମୋଦିତ ସୀମା ଠାରୁ 9951 ଟନ ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 12.04 କୋଟି । ସେହିପରି କୋଇଡା ଅଂଚଳରେ ମହୁଲଶୁଖା ଆଇରନ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣିରେ 2020-21 ଓ 2021-22 ରେ ମୋଟ 79535 ଟନ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 45. 59 କୋଟି ବୋଲି CAG ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । କାନ୍ଥର-କୋଇଡା ମାଙ୍ଗାନିଜ ଓର ଖଣିରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଲିଜଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା CTO ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 10666 ଟନ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଓର ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 3.24 କୋଟି ଆଦାୟ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି CAG ଅଡିଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦୁଝରର ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରିବାହାଲ ଆଇରନ ଓର ଖଣିରେ 2020-21 ମସିହାରେ ୫୦ ଟନ ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । CAG ଏହି ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିବା ଖଣିଜର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 14.08 କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । CAG ଅଡିଟରେ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଅବହେଳା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଖଣି ଗୁଡିକରେ EC ଓ CTOର ବୈଧତାକୁ କଡାକଡି ଯାଞ୍ଚ କରାନଯିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ‘ଜିରୋ ୱେଷ୍ଟ’ ଲକ୍ଷ୍ୟ, NIT ରାଉରକେଲାରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନ୍ଥନ