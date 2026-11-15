CAET ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ; 60 ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା, କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣରୁ AI-ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ, ଚାଷୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ
1966 ମସିହାରେ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୈଷୟିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ CAET ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 15, 2026 at 11:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଓୟୁଏଟି) ଅଧୀନସ୍ଥ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୈଷୟିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (CAET) ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଛି । ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କୃଷିକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଶ୍ରମ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ।
ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ । କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ, ଦକ୍ଷ, ବ୍ୟବସାୟଭିତ୍ତିକ ତଥା ଲାଭଜନକ କରିବାରେ କୃଷି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ । ଏହି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଗରେ ରଖି OUAT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧୀନରେ ୧୯୬୬ ମସିହାରେ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୈଷୟିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (College of Agricultural Engineering and Technology – CAET) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ।
୧୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ତାରିଖରେ CAETର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ (୧୯୬୬–୨୦୨୬) ଉତ୍ସବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗାରିମାମୟ ପରିବେଶରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଆୟୁକ୍ତ-ତଥା-ଶାସନ ସଚିବ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର (ଡଃ) ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ ଯୋଗଦାନ କରି ଉତ୍ସବର ଗାରିମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଳରୁ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, କୃଷି ସଂରଚନା, ସିଭିଲ୍ ଓ ପରିବେଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତଥା ମେକାନିକାଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସିଛି । ସମୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଓ ନିଷ୍କାସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପରିସର ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି ।
୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତାହାର ଗୌରବମୟ ୬୦ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ପୂରଣ କରି ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି । ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଓ କୃଷକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛଅ ଦଶନ୍ଧିର ଅବିରତ ଅବଦାନର ଏକ ଗୌରବମୟ ଉତ୍ସବ ।
ବିଗତ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅନେକ ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓ ଗବେଷକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦେଶବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତାର ପରିଚୟ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ଗବେଷଣା, ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉଦ୍ଭାବନ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ଏବଂ ତାହାର କୃଷକସ୍ତରରେ ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ CAET ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ମାରକୀ (Diamond Jubilee Monument) ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ କୃଷି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 'ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ୍ସିବିସନ୍' (Technology Exhibition)କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ, ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଜଳ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହିତ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣିକା 'Confluence' ଅତିଥିମାନଙ୍କ କରକମଳରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସ୍ମରଣିକାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଐତିହ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧି, ଗବେଷଣା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଅବଦାନ ଓ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
"ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସେନ୍ସର୍ ଆଧାରିତ କୃଷି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (Artificial Intelligence – AI), ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ (Internet of Things – IoT) ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓ ଉନ୍ନତ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଶ୍ରମ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ, ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ।
ଏହା ସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ କେବଳ ଅତୀତର ସଫଳତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅବସର ନୁହେଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ୱାନ ଓ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ । ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ କୃଷକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଓ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୟୋଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ CAET କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ସହିତ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳସେଚନ ଓ ନିଷ୍କାସନ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷି ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବିଶେଷକରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ମହିଳା କୃଷକ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ବୈଷୟିକ ସମାଧାନ ବିକାଶ କରିବା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି El Nino: କୃଷି ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ବିହନ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଚାଷ ପାଇଁ OUAT ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର