ପେସା ଆଇନ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାୟତ ଶାସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପେସା ଆଇନ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶେଷ ବୈଠକ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : May 7, 2026 at 10:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ପେସା ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଆଜି
ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ । ଆସନ୍ତା କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆସିବ ପେସା ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତାବ । ପେସା ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ୪୧ଟି ବିଭାଗ ସହ କରାଯାଇଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ । ପେସା ଆଇନ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶେଷ ବୈଠକ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ।
ପୂର୍ବରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡିକ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ । ତେବେ ବହୁ ବିଭାଗ ସହ ଏହି ଆଇନର ତର୍ଜମା ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ କହିଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏନେଇ ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଜନଜାତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମସଭା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ । ଗ୍ରାମସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିବ ।
କ'ଣ ଏହି ପେସା ଆଇନ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା-
PESA-Panchayat Extension to Scheduled Areas Act 1996 ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆଇନ, 1996 ଆଧାରରେ- ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମସଭାଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି, ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର, ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ । ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଏହି ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱ-ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର