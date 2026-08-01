୬ ବିଭାଗର ୧୧ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ୍ୟାବିନେଟର ମୋହର; ଫୋକ୍ସରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ
ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 1, 2026 at 11:10 PM IST
ODISHA CABINET DECISION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ୬ ଟି ବିଭାଗର ୧୧ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ବାଜିଛି । ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ୧ଟି, ଆଇନ ବିଭାଗର ୧ଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ୧ଟି, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ୧ଟି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ୨ ଟି ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୫ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ସ୍ବୀକୃତି ମିଳିଛି । ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ବୈଠକ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ।
ସହରାଞ୍ଚଳର ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ପକ୍କା ଘର :-
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗୃହହୀନ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 'PMAY-(U) BANDHU' ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (ସହର) ୨.୦ର ପରିପୂରକ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ PMAY-U 2.0ର ସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆବାସ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
୨୦୨୫ରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପକ୍କା ଘରର ପରିମାଣ ୫୯ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବଧିରେ ପ୍ରାୟ ୩ରୁ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାର PMAY-U 2.0 ଅଧୀନରେ ଆବାସ ସହାୟତା ପାଇବେ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ୧,୬୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ । ଏଥିରେ ସୁଲଭ ଆବାସ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧରେ ଗୃହଋଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଭଳି ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୬୭୫ କୋଟି, ୬୮୫ କୋଟି, ୧୦୦ କୋଟି ଓ ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର Affordable Housing in Partnership (AHP) ଘର ଏବଂ ୧୦ ହଜାର Affordable Rental Housing/Transit House ନିର୍ମାଣକୁ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଏଥିସହ ସୁଲଭ ସୁଧରେ ଗୃହଋଣ, ସୁଧ ରିହାତି, ନିଜ ଶ୍ରମଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଘର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଜ ଓ ଟିକାଉ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ସୌର ଶକ୍ତି, ବର୍ଷାଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଶିଶୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ PDS କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଘର ବଣ୍ଟନରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ।
MMJJM 2.0କୁ ମଞ୍ଜୁରି :-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ (MMJJM) 2.0କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ୨,୯୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏଥିରେ ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୮ ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ ଓ ପିଭିଟିଜି ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଜୀବିକା ବିକାଶ ପାଇଁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ । କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ, ପଶୁପାଳନ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟମ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବିକାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ । ପିଭିଟିଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଷଣ, କ୍ରେଚ ସୁବିଧା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ଲେକ୍ସି ଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା କ୍ୟାଡର ନିୟମାବଳୀ - ୨୦୨୬କୁ ମଞ୍ଜୁରି :-
ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ମାମଲାର ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା (OSLS) କ୍ୟାଡର ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬'କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା କ୍ୟାଡରକୁ ଗୃହ ବିଭାଗରୁ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପରେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି । OSLS କ୍ୟାଡରର ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ମାମଲାର ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟେଟ ଲିଟିଗେସନ ପଲିସିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରୂପାୟଣ ଓ ସରକାରୀ ମାମଲାର ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗ ହେଉଛି ନୋଡାଲ ବିଭାଗ । ତେଣୁ OSLS କ୍ୟାଡରର ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଲେ ସରକାରୀ ମାମଲାର ପରିଚାଳନା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ିବ । ଅଦାଲତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ । ନୂଆ ନିୟମାବଳୀରେ କ୍ୟାଡର ପରିଚାଳନା, ନିଯୁକ୍ତି, ପଦୋନ୍ନତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସେହିପରି ଆଇନ ବିଭାଗକୁ କ୍ୟାଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ମାମଲାର ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ପରିଚାଳନାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟର ଲିଟିଗେସନ୍ ପଲିସିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ :-
ରାଜ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ସହରୀକରଣ, ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (ODA) ଆଇନ, ୧୯୮୨ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ଏହି ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିଅନ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (ERDA) ଗଠନର ବାଟ ଫିଟିବ । ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ - ୨୦୩୬ ଓ ୨୦୪୭ ଅନୁଯାୟୀ ସହରୀକରଣକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ସହ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନିଯୁକ୍ତି, ଯାତାୟାତ ଓ ଉନ୍ନତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କରିଡର ଭିତ୍ତିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପକୁ ପାଇଲଟ ଇକୋନୋମିକ ରିଜିଅନ୍ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ବରଗଡ଼ - ଝାରସୁଗୁଡ଼ା - ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର - ଛତ୍ରପୁର - ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ଜୟପୁର - କୋରାପୁଟ - ସୁନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । BKPPER ପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇକୋନୋମିକ ରିଜିଅନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ, ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଆବାସନ, ପରିବହନ ଓ ସହରୀ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ଦେଶର ଚାରିଟି ସିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିଅନ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର - କଟକ - ପୁରୀ - ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ସଂଶୋଧନ ବିଲରେ Economic Region ଏବଂ Economic Region Development Authorityର ସଂଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ାଯିବା ସହ ODA ଆଇନରେ ଏକ ନୂଆ Chapter IIA ସାମିଲ କରାଯିବ । ଏହା ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂଆ ଇକୋନୋମିକ ରିଜିଅନ ଗଠନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଆର୍ଥିକ କରିଡରଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ହେବ । ବନ୍ଦର, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ସହର, ଧାର୍ମିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେଟୱର୍କକୁ ଏକାଠି କରି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିବ ।
୫ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଲା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭର୍ତ୍ତିକ ଯୋଜନା :-
ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରୀକରଣକୁ ଅଧିକ ଗତି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ ‘କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଉପକରଣ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଆଦିର ଲୋକପ୍ରିୟକରଣ’ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନା ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨,୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୯ ହଜାର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ । କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହା ଦ୍ୱାରା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରମ ହ୍ରାସ, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କୃଷିର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ।
ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ରୋଟାଭେଟର, ପାୱାର ଟିଲର, କମ୍ବାଇନ ହାରଭେଷ୍ଟର, ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ସେଟ ସହ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଓ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତୁକି ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ୨୦୨୧-୨୨ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାର ୭୭୪ ଜଣ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଯୋଜନାର ସମୟସୀମାକୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
OGST ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ MSME କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି :-
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଜିଏସ୍ଟି (OGST) ଆଇନ, ୨୦୧୭ରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରର ଫାଇନାନ୍ସ ଆକ୍ଟ-୨୦୨୬ ଓ ୫୬ତମ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକର ସୁପାରିସ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଉଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନରେ ପୋଷ୍ଟ-ସେଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜିରୋ-ରେଟେଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ସହ ଇନଭର୍ଟେଡ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟ୍ରକଚର ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ରିଫଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ରିଫଣ୍ଡ ସୀମା ହଟାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିବାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ରପ୍ତାନିକାରୀ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଓ MSME କ୍ଷେତ୍ର ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହି ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲା କମିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଗମ ହେବ ।
ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ୧୪୫.୭୧ କୋଟି ଟେଣ୍ଡର ମଞ୍ଜୁରି :-
ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଓ ଔପଦା ବ୍ଲକରେ ଭୂତଳ ପାଇପ ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୪୫.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ୭,୧୭୧.୭୭ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସେଚନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୭.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ । ସମଗ୍ର କାମ ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୭୧୫.୨୯ କୋଟି :-
ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭୧୫.୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପଟି କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଚନ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୫୦,୫୨୮ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
ପାର୍ବତୀ ଗିରି ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ୫ଟି ସ୍କିମକୁ ମଞ୍ଜୁରି :-
ପାର୍ବତୀ ଗିରି ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଲଷ୍ଟର-୩୪ ଅଧୀନ ୫ଟି ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ସ୍କିମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରପତ୍ରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୨୩୪.୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ମହାନଦୀ ଓ ଦୟା ନଦୀରୁ ଜଳ ଉଠାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୭,୭୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ୩୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ୫୪ଟି ଓ ପୁରୀର ୩୮ଟି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ଧାନ ଚାଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନଗଦ ଫସଲ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ।
ରାୟଗଡ଼ା-ଗଜପତିରେ ୪ ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି :-
ପାର୍ବତୀ ଗିରି ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ଟି ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରପତ୍ରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ପ୍ରାୟ ୧୩୩.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହରଭଙ୍ଗୀ ଓ ବଂଶଧାରା ନଦୀରୁ ଜଳ ଉଠାଇ ପ୍ରାୟ ୪,୦୫୦ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ୩୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ରାୟଗଡ଼ାର ୨୯ଟି ଏବଂ ଗଜପତିର ୯ଟି ଗାଁର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଓଇଏଏସ୍ ସତ୍ୟାଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସେବା ନିୟମିତୀକରଣକୁ ମଞ୍ଜୁରି :-
କାର୍ଯ୍ୟରତ ୱର୍କ ଚାର୍ଜଡ୍ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଯାନ୍ତ୍ରିକ) ସତ୍ୟାଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସେବାକୁ ନିୟମିତୀକରଣ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସଏଲପିକୁ ଖାରଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଆଇନ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ସହମତିକ୍ରମେ ଏକକାଳୀନ କୋହଳ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ସେବାକୁ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ସରକାର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର