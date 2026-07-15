ରେଳ ବିକାଶକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ସବୁଜ ସଙ୍କେତ: ଓଡ଼ିଶା- ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୨ ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି
ଓଡ଼ିଶା-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୨ ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି । ୩,୯୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ । ୨୦୩୦-୩୧ ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 15, 2026 at 5:01 PM IST
CABINET APPROVE RAILWAY PROJECTS ଭୁବନେଶ୍ବର : ଦେଶର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କୀତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟିରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ୍ ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ୩,୯୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୩୦-୩୧ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ମଞ୍ଜୁରି ପାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପାରାଦୀପ–ହରିଦାସପୁର ରେଳପଥର ଦ୍ୱୈତୀକରଣ ଏବଂ ରାଜଖରସୁଆଁ–ଡାଙ୍ଗୋପୋଷି ରୁଟ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ । ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଞ୍ଜୋଗ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରାୟ ୧୪୫ କିଲୋମିଟର ଅତିରିକ୍ତ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିବ ।
ବିଶେଷକରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୧୫୨୬ଟି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ୧୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଉନ୍ନତ ରେଳ ସଂଯୋଗର ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଲଳିତଗିରି ବୌଦ୍ଧ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଓ ମେଘାହାଟୁବୁରୁ ପାହାଡ଼ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଯାତାୟାତ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଫଳରେ କୋଇଲା, ଲୁହାପଥର, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଚୂନ ପଥର ଭଳି ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନରେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ବାର୍ଷିକ ୪୪ ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ରେଳ ପରିବହନ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ନିରାପଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ।
ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୬ କୋଟି ଲିଟର ତୈଳ ସଞ୍ଚୟ, ୨୯ କୋଟି କିଲୋଗ୍ରାମ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଦି ଲାଭ ମିଳିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶର ପରିବହନ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସହ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବ । ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳ ଆହୁରି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇ ପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର, ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର