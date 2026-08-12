ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲା କ୍ୟାବିନେଟ; ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଚାଲିବ PPAS ପଞ୍ଜୀକରଣ, 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ଭଳି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ୬ଟି ବିଭାଗର ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 12, 2026 at 10:28 PM IST
ODISHA CABINET DECISION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ଭଳି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ । ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଚାଲିବ PPAS ଢାଞ୍ଚାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ୬ଟି ବିଭାଗର ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ଫାର୍ମର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ PPASରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆଲୋଚନା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ଫାର୍ମର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ PPAS ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ଫାର୍ମର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ନହେବାକୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଚାଲିବ PPAS ପଞ୍ଜୀକରଣ:-
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ PPAS ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଜାରି ରହିବ । ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ଫାର୍ମର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଧାନ କ୍ରୟକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ । ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ PPAS ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିବ ।
OSWAS 3.0କୁ ମଞ୍ଜୁରି:-
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବାହ ସ୍ୱୟଂଚାଳନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା OSWAS 3.0 ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବାହ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ବ୍ଲକସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୀକୃତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । OSWAS 1.0 ୨୦୦୮ରେ ଏବଂ OSWAS 2.0 ୨୦୧୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୦୨୬ରୁ OSWAS 3.0 ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବାହ ସହ ଆଧୁନିକ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୨.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମେତ M/s TCSକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ:-
ଓଡ଼ିଶାର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଚେନରେ ଡିଜାଇନ, ର’ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, କେମିକାଲ ଓ ଗ୍ୟାସ, ଫ୍ୟାବ, ATMP/OSAT ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାମିଲ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ।
ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ନୀତିରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ:-
ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, Battery Energy Storage System (BESS) ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ, ପବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ Odisha Renewable Energy Policyରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ନେଟ ମିଟରିଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ ୫୦ ପଇସା ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କମିଶନ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର BESS ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ STU ଚାର୍ଜରେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ ୨୦ ପଇସା ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ବଣ୍ଟନରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୫୦୦ MW ସୀମାକୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ଆଗାମୀ କ୍ଷମତା ସୀମା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ୨୫୦ MW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Wind Parks ପାଇଁ shared plug-and-play infrastructure ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ।
Pumped Storage ପ୍ରକଳ୍ପ ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ:-
ରାଜ୍ୟରେ Pumped Storage Project (PSP) ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ PSP ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । Self-identified sites ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମୟ ସୀମାକୁ ୩ ମାସ କରାଯିବ । Captive Users ପାଇଁ Right of First Refusal (RoFR) ୨୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ Independent Power Producers (IPPs) ପାଇଁ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ । CPSU/SPSUମାନଙ୍କୁ MoU/Nomination ଆଧାରରେ self-identified PSP sites ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । Captive industry ପାଇଁ either-or incentive principle ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା double benefitsକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ ।
ପର୍ବତୀଗିରି ମେଗାଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫେଜ୍ III:-
ପର୍ବତୀଗିରି ମେଗାଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ପ୍ରକଳ୍ପ - ଫେଜ III ଅଧୀନରେ ନୂଆ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବଧି ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ପ୍ରାୟ ୨.୬୨ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଅନ୍ୟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ:-
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ, ୨୦୨୯-୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ପ୍ରାୟ ୧୫,୭୦୦ ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ୪୮.୫ MCM ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
‘ଯଶୋଦା’ ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନା:-
ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ‘ଯଶୋଦା’ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାକ-ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ।
୩ରୁ ୬ ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକ-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇ ହଳ ୟୁନିଫର୍ମ, ଗୋଟିଏ ହଳ ଜୋତା, ଦୁଇ ହଳ ମୋଜା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ୟୁନିଫର୍ମ, ଜୋତା, ମୋଜା ଓ ସ୍ୱେଟର ପାଇଁ ଏକକ ମୂଲ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଯୋଜନା ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୪.୭୬ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ ଉପକୃତ ହେବେ । ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ୫୮୬.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ମାଇକ୍ରୋ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଜୀବିକା ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ:-
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେସାମରିକ ସେବା (ପୁନର୍ବାସ ସହାୟତା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୦କୁ ବାତିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ବେସାମରିକ ସେବା (ପୁନର୍ବାସ ସହାୟତା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିନା ୧୦୦-ପଏଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିରେ Group-D ମୂଳ ପଦବୀରେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ୧୦୦-ପଏଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି Group-Dର ମୂଳ ସ୍ତରର ପଦବୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ୫୦% ନିଯୁକ୍ତି ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି ।
ଯଦି ମୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସ୍ୱାମୀ/ସ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହା ସହ ୨୦୨୦ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ୧୦୦-ପଏଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବିଚାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକୁ ସୁବିଧା ଦେବା, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବା, ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ମୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସହଜତା ଆଣିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର