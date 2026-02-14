ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ ୨୦୨୬/୨୭ ସହ ୫ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଓଡିଶା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ସେବା ନିୟମ ୨୦୨୬କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି ।
Published : February 14, 2026 at 11:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୧ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା । ଯାହାର ସବିଶେଷ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ । ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବୀମା ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ୩ଟି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଥିଲା । ଏସବୁ ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି । ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ସେବା ନିୟମ ୨୦୨୬କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ :
ଓଡିଶା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ସେବା ନିୟମ ୨୦୨୬କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି । ରାଜ୍ୟର ESI ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଡିସପେନସାରିରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ 'ଓଡିଶା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ସେବା'ରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ କର୍ମଚାରୀ । ଉକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ଭାବଳୀର ସଠିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କ୍ୟାଡର ନିୟମ ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ଭାବଳୀ) ନିୟମ, ୨୦୨୬ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ :
ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ଓ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ବାରା କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ୬୦୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାରେଜର ନିର୍ମାଣ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁଦୃଢୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କେନାଲ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିର ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ହେବ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୫୭୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିର ଜଳବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତଳ ପାଇପ ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ୯ଟି ପ୍ୟାକେଜରେ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ସାଳନ୍ଦୀ ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ୪୯.୮୧୦ କି.ମିରୁ ୫୯.୯୭୦ କି.ମି. ମଧ୍ଯରେ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ନିର୍ମାଣ ସହ ୪୯୨୪.୦୪ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସହ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏହି ୯ଟି ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୧୦୫ କୋଟି ୬୨ ଲକ୍ଷ ୬୭ ହଜାର ୧୪୨ ଟଙ୍କା ଓ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ୩୧ ଲକ୍ଷ ୧୩ ହଜାର ୩୫ ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡରଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ଔପଦା ଓ ବାହାନଗାର ୪୯୨୪.୦୪ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ ।
ସେହିପରି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ଓ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ବାରା କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ୬୦୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟାରେଜର ନିର୍ମାଣ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁଦୃଢୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କେନାଲ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିର ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ସେଚାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସହ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କେନାଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ୫୭୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିର ଜଳବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ୯ଟି ପ୍ୟାକେଜରେ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । 'ସାଳନ୍ଦୀବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ୫୯.୯୭୦କି.ମି.ରୁ ୬୦.୩୦୪କି.ମି. ମଧ୍ଯରେ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ନିର୍ମାଣ ସହ ୫୧୭୭.୯୮ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସହ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ' ଏହି ୯ଟି ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ୧୦୭ କୋଟି ୯୬ ଲକ୍ଷ ୯୮ ହଜାର ୫୫୪ ଟଙ୍କା ଓ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ୫୧ ଲକ୍ଷ ୮୪ ହଜାର ୯୪୬ ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ନିଳଗିରି, ବାହାନଗା, ଔପଦା ଓ ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ୫୧୭୭.୯୮ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ ।
ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ଓ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ବାରା କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ୬୦୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟାରେଜର ନିର୍ମାଣ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁଦୃଢୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କେନାଲ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିର ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ସେଚାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କେନାଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ୫୭୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିର ଜଳବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ୯ ଟି ପ୍ଲାକେଜରେ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । 'ସାଳନ୍ଦୀ ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ୭୧.୫୦୫ କି.ମି.ରୁ ୭୩.୦୦୩ କି.ମି. ମଧ୍ୟରେ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ନିର୍ମାଣ ସହ ୫୭୬୫.୩୪ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସହ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ୯ ଟି ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ।ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୧୪୬ କୋଟି ୧୭ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର ୯୫୦ ଟଙ୍କା ଓ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୭ କୋଟି ୬୯ ଲକ୍ଷ ୩୪ ହଜାର ୫୦ ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡରଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ଓ ବାଲେଶ୍ବର ସଦର ବ୍ଲକର ୫୭୬୫.୩୪ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର