କ୍ୟାବିନେଟରେ ୫ ବିଭାଗର ୧୦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ହେବ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୁଳ୍କ
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ୫ଟି ବିଭାଗର ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 9, 2026 at 11:07 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ୫ଟି ବିଭାଗର ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ୨ଟି, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ୪ ଟି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୨ଟି, ରାଜସ୍ବ ଗୋଟିଏ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି । ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କାଲିବେଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ୨୧୦.୩୬ କୋଟି:
ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କାଲିବେଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ IDCO ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ୨୧୦.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ SASCI ଦ୍ବାରା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ୨୪ ମାସ ଅବଧି ମଧ୍ଯରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ । ଏହି ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ୪୦୦୦ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଇବ । ସୁରକ୍ଷା, ଉତ୍ପାଦକତା ପରିବେଶ, ୟୁନିଟ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ କମ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।
କାଲିବେଟି ଶିଳ୍ପ ପାର୍କରେ MAS Holdings, EPIC ଏବଂ Indian Stitches ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ବୟନ ଏବଂ ପୋଷାକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଛି । ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବିଶ୍ବ ବୟନ କର୍ମଶକ୍ତିର ୬୫-୭୦% ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ବାସସ୍ଥାନର ଚାହିଦା ପୂରଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଲିବେଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିରାପଦ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ବିକଶିତ କରାଯିବ ।
ଆସିଲା ଆତିଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା:
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଆତିଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଯୋଜନାରେ ୫,୫୦୦ ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଯୋଜନା ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅବଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହାରରେ ମୋଟ ୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେବ ।
ଜଳତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ୫ ବର୍ଷରେ ୫ ଶହ କୋଟି:
ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଜଳତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର । ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ୫ ବର୍ଷରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନଦୀତଟ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯିବ । ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପୌର ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଯୋଜନାର ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନୁକୂଳିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
EWS ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୁକ୍ଳ ଛାଡ଼:
ଗୃହ ଓ ସହର ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା - ସହର ୨.୦ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଜାରି ହୋଇଛି । PMAY - U ୨.୦ ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାର ଧାରା ୧୪.୨ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସହରୀୟ ସଂସ୍କାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ସଂସ୍କାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୃହ ନିବନ୍ଧନ ସମୟରେ ୬୦ ବର୍ଗ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ପାଇଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ନିବନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କକୁ ୧% ରୁ କମ କରିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ଘର କ୍ରୟ ସମୟରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ନିବନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ୬% ରୁ ୭% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶିତ ସଂସ୍କାରମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରଖି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ବା EWS ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଆବାସ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ନିବନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କକୁ ୧% ରୁ କମ୍ କରି ୦.୬% ରୁ ୦.୭% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କିମର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁମୋଦନ:
ଭୁବନେଶ୍ବର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ବିଡିଏ ସଂଗଠିତ ଓ ରଣନୈତିକ ଉପାୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଟିପି ସ୍କିମ୍ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ୨୪x୭ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ୱାଟକୋ ଦ୍ବାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ୩୧.୧୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ମେସର୍ସ ଶିଭମ କନ୍ଦେଭ (ପି) ଲିମିଟେଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ହରି ଇନ୍ଫ୍ରାପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ (ପି) ଲିମିଟେଡ ଜେଭି, ଭୁବନେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୨୦୨୮ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ।
ଦୟା ଓ ଗାଙ୍ଗୁଆ ସଂଗମ ସ୍ଥଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର:
ସେହିପରି ଦୟା ନଦୀ ଓ ଗାଙ୍ଗୁଆ ନାଳର ସଂଗମ ସ୍ଥଳରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କ୍ରୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ବା ଇପିସି ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ୧୦୦. ୮୯ କୋଟିର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏମ୍/ଏସ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଉଦ୍ୟୋଗ ଲିମିଟେଡ, ନୋଇଡାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଚଳିତ ମାସ ଜୁନ ୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୦୨୮ ମସିହା ମେ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ବୃତଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ପିଲୱେ ପାଇଁ ୧୯୪ କୋଟି:
ବୃତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ୫୫୨ ମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ମାଟି ବନ୍ଧ ଓ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ୧୯୪ କୋଟି ୭ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର ୮୭୦ ଟଙ୍କା ୬୧ ପଇସାର ଟେଣ୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକୁ ୩୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ୨୩, ୩୦୦ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ହେବ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ୬ଟି ଗାଁ, ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ୯୫ଟି ଗାଁ, ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ୯୮ଟି ଗାଁ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ୯୫ଟି ଗାଁ ଏବଂ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ୧୫ଟି ଗାଁକୁ ମିଶାଇ ୩୦୯ଟି ଗାଁକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବ ।
ଅଯୋଧ୍ୟାସାଗରରେ ଅନ୍ତଃ ନଦୀ ଜଳାଶୟ ପାଇଁ ୪୪୦ କୋଟି:
ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହାନଦୀରେ ଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟାସାଗର ୱେୟାରର ତଳଭାଗରେ ଏକ ଅନ୍ତଃ ନଦୀ ଜଳାଶୟ ବା ISS ନିର୍ମାଣ ହେବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ରିଜ-କମ୍-ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ତଥା ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୪୪୦ କୋଟି ୩୩ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ୪୭୦ ଟଙ୍କା ୬ ପଇସା ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭରଣ, ପଶୁପାଳନ, ମାଛଚାଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବିକାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବିନୋଦନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ନୌଚାଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ସମଲେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏକ ଆଳତୀ ଘାଟ ଭାବେ ବିକଶିତ କରି ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ଯ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ । ସେହିପରି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର