ETV Bharat / state

କ୍ୟାବିନେଟରେ ୫ ବିଭାଗର ୧୦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ହେବ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୁଳ୍କ

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ୫ଟି ବିଭାଗର ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Cabinet approves 10 proposals of 5 departments stamp-registration fees to waived for the marginalized
କ୍ୟାବିନେଟରେ ୫ ବିଭାଗର ୧୦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ହେବ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୁଳ୍କ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 9, 2026 at 11:07 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ୫ଟି ବିଭାଗର ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ୨ଟି, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ୪ ଟି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୨ଟି, ରାଜସ୍ବ ଗୋଟିଏ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି । ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

କ୍ୟାବିନେଟରେ ୫ ବିଭାଗର ୧୦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ହେବ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୁକ୍ଳ (ETV Bharat Odisha)

କାଲିବେଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ୨୧୦.୩୬ କୋଟି:
ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କାଲିବେଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ IDCO ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ୨୧୦.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ SASCI ଦ୍ବାରା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ୨୪ ମାସ ଅବଧି ମଧ୍ଯରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ । ଏହି ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ୪୦୦୦ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଇବ । ସୁରକ୍ଷା, ଉତ୍ପାଦକତା ପରିବେଶ, ୟୁନିଟ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ କମ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

Important meeting of the state cabinet
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

କାଲିବେଟି ଶିଳ୍ପ ପାର୍କରେ MAS Holdings, EPIC ଏବଂ Indian Stitches ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ବୟନ ଏବଂ ପୋଷାକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଛି । ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧ‌ିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବିଶ୍ବ ବୟନ କର୍ମଶକ୍ତିର ୬୫-୭୦% ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ବାସସ୍ଥାନର ଚାହିଦା ପୂରଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଲିବେଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିରାପଦ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ବିକଶିତ କରାଯିବ ।

Important meeting of the state cabinet
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)


ଆସିଲା ଆତିଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା:
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଆତିଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଯୋଜନାରେ ୫,୫୦୦ ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଯୋଜନା ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅବଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହାରରେ ମୋଟ ୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେବ ।

Important meeting of the state cabinet
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)


ଜଳତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ୫ ବର୍ଷରେ ୫ ଶହ କୋଟି:
ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଜଳତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର । ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ୫ ବର୍ଷରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନଦୀତଟ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯିବ । ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପୌର ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଯୋଜନାର ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନୁକୂଳିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।



EWS ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୁକ୍ଳ ଛାଡ଼:
ଗୃହ ଓ ସହର ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା - ସହର ୨.୦ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଜାରି ହୋଇଛି । PMAY - U ୨.୦ ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାର ଧାରା ୧୪.୨ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସହରୀୟ ସଂସ୍କାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ସଂସ୍କାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୃହ ନିବନ୍ଧନ ସମୟରେ ୬୦ ବର୍ଗ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ପାଇଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ନିବନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କକୁ ୧% ରୁ କମ କରିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ଘର କ୍ରୟ ସମୟରେ ଲାଗୁ ହେଉଥ‌ିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ନିବନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ୬% ରୁ ୭% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶିତ ସଂସ୍କାରମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରଖି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ବା EWS ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଆବାସ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥ‌ିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ନିବନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କକୁ ୧% ରୁ କମ୍ କରି ୦.୬% ରୁ ୦.୭% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି ।


ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କିମର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁମୋଦନ:
ଭୁବନେଶ୍ବର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ବିଡିଏ ସଂଗଠିତ ଓ ରଣନୈତିକ ଉପାୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଟିପି ସ୍କିମ୍ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ୨୪x୭ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ୱାଟକୋ ଦ୍ବାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ୩୧.୧୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ମେସର୍ସ ଶିଭମ କନ୍ଦେଭ (ପି) ଲିମିଟେଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ହରି ଇନ୍ଫ୍ରାପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ (ପି) ଲିମିଟେଡ ଜେଭି, ଭୁବନେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୨୦୨୮ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ।


ଦୟା ଓ ଗାଙ୍ଗୁଆ ସଂଗମ ସ୍ଥଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର:
ସେହିପରି ଦୟା ନଦୀ ଓ ଗାଙ୍ଗୁଆ ନାଳର ସଂଗମ ସ୍ଥଳରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କ୍ରୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ବା ଇପିସି ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ୧୦୦. ୮୯ କୋଟିର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏମ୍/ଏସ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଉଦ୍ୟୋଗ ଲିମିଟେଡ, ନୋଇଡାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଚଳିତ ମାସ ଜୁନ ୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୦୨୮ ମସିହା ମେ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।


ବୃତଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ପିଲୱେ ପାଇଁ ୧୯୪ କୋଟି:
ବୃତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ୫୫୨ ମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ମାଟି ବନ୍ଧ ଓ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ୧୯୪ କୋଟି ୭ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର ୮୭୦ ଟଙ୍କା ୬୧ ପଇସାର ଟେଣ୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକୁ ୩୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ୨୩, ୩୦୦ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ହେବ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ୬ଟି ଗାଁ, ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ୯୫ଟି ଗାଁ, ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ୯୮ଟି ଗାଁ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ୯୫ଟି ଗାଁ ଏବଂ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ୧୫ଟି ଗାଁକୁ ମିଶାଇ ୩୦୯ଟି ଗାଁକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବ ।


ଅଯୋଧ୍ୟାସାଗରରେ ଅନ୍ତଃ ନଦୀ ଜଳାଶୟ ପାଇଁ ୪୪୦ କୋଟି:
ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହାନଦୀରେ ଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟାସାଗର ୱେୟାରର ତଳଭାଗରେ ଏକ ଅନ୍ତଃ ନଦୀ ଜଳାଶୟ ବା ISS ନିର୍ମାଣ ହେବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ରିଜ-କମ୍-ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ତଥା ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୪୪୦ କୋଟି ୩୩ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ୪୭୦ ଟଙ୍କା ୬ ପଇସା ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭରଣ, ପଶୁପାଳନ, ମାଛଚାଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବିକାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବିନୋଦନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ନୌଚାଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ସମଲେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏକ ଆଳତୀ ଘାଟ ଭାବେ ବିକଶିତ କରି ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ଯ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ । ସେହିପରି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବୃହତ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଆସିଲା 'ଆତିଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା', ଚିହ୍ନଟ ହେବ ୫,୫୦୦ ଏକର ଜମି

Mission sakti and IIT Mou କୋଟିପତି ହେବେ ଲକ୍ଷପତି ; ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସହାୟତା

ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ; ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସିଏସ, ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ କସରତ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA CABINET MEETING
STAMP REGISTRATION FEES WAIVED
DEVELOPMENTAL PROJECTS APPROVED
କ୍ୟାବିନେଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
ODISHA CABINET APPROVALS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.