ଶାବଳ ମାଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୃତ; ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ବିରୋଧ କରି ତାତିଲେ ଲୋକେ, ୭ ଘଣ୍ଟା କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ
ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଦାୟୀ କରି ଶେଷରେ ପରିବାର ଓ ଚାନ୍ଦୋଳ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସାତଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଗଲା। ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : July 9, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 4:53 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା । ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନ ଥିଲା । ରବିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ସତ ହୋଇଥିଲା । ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସଦର ଥାନା ଚାନ୍ଦୋଳ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରଣପଡା ଗାଁର ଶଶିକାନ୍ତ ଦାଶ । ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶେଷରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ । ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଦାୟୀ କରି ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଚାନ୍ଦୋଳ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସାତଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ବନ୍ଦ ରଖା ଯାଇଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରଣପଡା ଗାଁର ଶଶିକାନ୍ତ ଦାଶ ଚାନ୍ଦୋଳ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉକ୍ତ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ବହୁବାର ହତ୍ୟା ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ଏନେଇ ଶଶିକାନ୍ତ ସଦର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସ ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସଦର ଥାନାରେେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୫ତାରିଖ ରବିବାର ରାତିରେ ଶଶିକାନ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶାବଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଅଭିିଯୋଗ କରି ପରିବାର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ୬ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ସଦର ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରିକୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଘେରାଉରୁ ଓହରିଥିଲେ ।
ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ରବିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଶାବଳ ମାଡରେ କାନ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଶଶିକାନ୍ତ।
ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ
ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନରଣପଡା ଓ ଚାନ୍ଦୋଳ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ । ମୃତଦେହ ଚାନ୍ଦୋଳ ଫାଣ୍ଡି ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାତ୍ର ୮ଟାରୁ କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ୯ନଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ।
ଏ ନେଇ ଚାନ୍ଦୋଳ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସଭାପତି ଶିବାଶିଷ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, 'ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଜଣେ ସାଥୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା । ଯଦି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଜି ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟି ନ ଥାନ୍ତା । ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର କରିଥିବା ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ ।'
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଗୋଟାଏ/ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ଵାହାରି ପାରିନଥିଲା । ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୁଧାକର ସାହୁ ଓ ଡେରାବିଶ୍ ତହସିଲଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକ ଅଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଜେଲରେ ଜେରାରୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ