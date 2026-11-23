ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ; ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଥାନାରେ ମାମଲା
ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍
Published : November 23, 2026 at 2:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାତି ଅଧରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରମୁଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାରରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି।
ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ନନ୍ଦ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଆଜି (ସୋମବାର) ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ କେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଏନେଇ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପିସିଆର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡିବା ପରେ ଘଟଣା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ଥାନାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ୟାରେଜ ଛକ ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତିରେ ଗତ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଜିତୁ କାଣ୍ଡି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ 28 ତାରିଖରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା କୋଳଥିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲୁହାରଡରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ବାପା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ୨୦ ବର୍ଷର ଯୁବକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ବାପା ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ୩ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗିରଫ୍ ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ପୋଲିସକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ: ଜଣେ ଗିରଫ, ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ସହ ୨ଟି ଖଣ୍ଡା ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ: ୧୬ ଜଣିଆ ସାଇବର ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗିରଫ୍