ଦାବି ନ ମାନିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ ଯୋଗାଯିବ ନାହିଁ: ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି 5 ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ EV ବସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଜେଶ ସରାପ
Published : July 1, 2026 at 9:00 PM IST
ବରଗଡ଼: ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 3 ଓ 4 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ସାହ ଆସୁଛନ୍ତି । ଇ.ଭି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସାଙ୍ଗକୁ ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଅମିତ ସାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ମାଲିକ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବରଗଡ଼ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର 14 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଘରୋଇ ବସ ମାଲିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
EV ବସ ସେବାକୁ ବିରୋଧ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ବସ ଏସୋସିଏସନ ସଂପାଦକ ସମରେନ୍ଦ୍ର ପରିଛା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି 5 ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ EV ବସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯଦି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ EV ବସ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ ତେବେ ଘରୋଇ ବସ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଯିବ । ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଭୟ ରହିଛି ।" ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର ବସ ଏସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କର କହିଛନ୍ତି, "ଦାବି ପୂରଣ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ, ତେବେ ଆସନ୍ତା 4 ଓ 5 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 900ଟି ବସ୍ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜିର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।"
ଅଡୁଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର:
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବସ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଦେଇଛି । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 4 ଓ 5 ତାରିଖରେ ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବରଗଡ଼ରେ ନିର୍ମିତ ଇଥନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେବେ ବସ ମାଲିକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନକଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ସାହାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତଥା ଅସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଚାରି ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ସନ, ବନ୍ଧା ହେଲେ 4
ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ଥାନା ଘେରିଲା ବିଜେଡି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼