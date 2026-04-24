କେରଳମ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଡିଭାଇଡର୍‌ରେ ପିଟି ହୋଇ ଓଲଟି ପଡିଲା

୫୧ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ବସ୍‌ଟି କେରଳମର ପେରମ୍ବୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । ବସ୍‌ ଡ୍ରାଇଭର ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହେଲ୍ପର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Bus to keralam from Assam turned near Balasore Seragada NH many injured
କେରଳମ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 4:47 PM IST

ବାଲେଶ୍ୱର: ସେରଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡିଲା ବସ୍ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ବସ୍‌ଟି ଆସାମରୁ କେରଳମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ୫୧ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ବସ୍‌ଟି କେରଳମର ପେରମ୍ବୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ।

ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍‌:
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କେରଳମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍‌ଟି ସେରଗଡ଼ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁତର ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ବସ୍‌ ଡ୍ରାଇଭର ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ହେଲ୍ପର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ବୋଲି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

5 ଜଣ ଗୁରୁତର:
ବସ୍‌ ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଫେଜଲ ହକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆସାମରୁ କେରଳମ ଯାଉଥିଲୁ । ଡ୍ରାଇଭର ଶୋଇଥିଲେ ଓ ହେଲ୍ପର ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ । ହେଲ୍ପର ବି ନିଦରେ ଥିଲା । ଡିଭାଇଡରକୁ ପିଟି ବସ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ । ଆମେ ସମୁଦାୟ ୫୧ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଥିଲୁ । ଏଠାରୁ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବୁ, ଏନେଇ ଆମକୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ ।"

ସେହିପରି ଆଉଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ରିଆଯୁଲ ଇସଲାମ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସବୁ ବସ୍‌ରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ବସ୍ ଡିଭାଇଡର ଉପର ଦେଇ ସିଧା ତଳେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ଆମେ ୫୦ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୪ ରୁ ୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

ବାଲେଶ୍ବର ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା
BUS ACCIDENT BALASORE
KERALAM BUS TURNED NEAR BALASORE
ASSAM TO KERALAM BUS ACCIDENT
BUS ACCIDENT IN BALASORE

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

