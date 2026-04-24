କେରଳମ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଡିଭାଇଡର୍ରେ ପିଟି ହୋଇ ଓଲଟି ପଡିଲା
୫୧ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ବସ୍ଟି କେରଳମର ପେରମ୍ବୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହେଲ୍ପର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : April 24, 2026 at 4:47 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ସେରଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡିଲା ବସ୍ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ବସ୍ଟି ଆସାମରୁ କେରଳମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ୫୧ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ବସ୍ଟି କେରଳମର ପେରମ୍ବୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ।
ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍:
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କେରଳମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍ଟି ସେରଗଡ଼ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁତର ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ହେଲ୍ପର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ବୋଲି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
5 ଜଣ ଗୁରୁତର:
ବସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଫେଜଲ ହକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆସାମରୁ କେରଳମ ଯାଉଥିଲୁ । ଡ୍ରାଇଭର ଶୋଇଥିଲେ ଓ ହେଲ୍ପର ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ । ହେଲ୍ପର ବି ନିଦରେ ଥିଲା । ଡିଭାଇଡରକୁ ପିଟି ବସ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ । ଆମେ ସମୁଦାୟ ୫୧ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଥିଲୁ । ଏଠାରୁ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବୁ, ଏନେଇ ଆମକୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ ।"
ସେହିପରି ଆଉଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ରିଆଯୁଲ ଇସଲାମ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସବୁ ବସ୍ରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ବସ୍ ଡିଭାଇଡର ଉପର ଦେଇ ସିଧା ତଳେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ଆମେ ୫୦ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୪ ରୁ ୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର