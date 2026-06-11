ETV Bharat / state

ଝିଅ ଘରକୁ ରଜ ଭାର ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ବସ ଚକା ତଳେ ଚାଲିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ

ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବସଟି ସ୍କୁଟିକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ସ୍କୁଟିରୁ ଝରଣା ଛିଟିକି ପଡିଥିଲେ। ତତକ୍ଷଣାତ ବସର ଚକା ଝରଣା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢିଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

bus scooty accident at 57 national highway sarua woman lost life
ଝିଅ ଘରକୁ ରଜ ଭାର ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ବସ ଚକା ତଳେ ଚାଲିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 4:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଝିଅ ଘରକୁ ରଜଭାର ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମା' । ଆସିଥିଲେ ଯେ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିଲେନି । ଫେରିବା ବାଟରେ ବସ ଚକା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଲେ । ସତେ ଯେମିତି ଛକରେ ଛକି ବସିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ବସ ଚାଳକଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଅଚଂଳବାସୀ ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ୫୭ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସାରୁଅ ଛକରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଘଟିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା କାରଣରୁ ଚାଳକଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଛିଟିକି ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା ବସ୍ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୮ଟା ସମୟରେ ମିନାର ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଵୗଦ୍ଧ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସାରୁଅ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ପୁରୀ ସାତଶଂଖ ଅଚଂଳର ଝରଣା ମଲ୍ଲିକ । ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ରଜଭାର ନେଇ ସାରୁଅ ଆସିଥିଲେ । ରଜଭାର ଦେଇ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସାତଶଙ୍ଖ ଫେରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସମୁଦି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଟିରେ ଝରଣାଙ୍କୁ ବସାଇ ଆଣୁଥିଲେ । ହଠାତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବସଟି ସ୍କୁଟିକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ସ୍କୁଟିରୁ ଝରଣା ଛିଟିକି ପଡିଥିଲେ ଓ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ବସର ଚକା ଝରଣାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ବସ ଚାଳକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ବସ ଛାଡି ଫେରାର ହେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ୫୭ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସାରୁଅ ଛକଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ହମ୍ପ୍ସ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଘମାରି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା।

ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚକାଜାମ ହେବା ସହ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହଶହ ଗାଡି ମଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବାଘମାରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଚିତ୍ରା ଜେନା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ, ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଂଚି ଲୋକ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସଫାରୀ କାର୍‌, ବାପା ଓ ଝିଅ ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେସିଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ିଗଲା କଣ୍ଟେନର; ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ମୃତ

TAGGED:

ACCIDENT DEATH
ROAD ACCIDENT
57 NATIONAL HIGHWAY
BUS SCOOTY ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.