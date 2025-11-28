ମରିଗଲା ମାନବିକତା; ମୃତଦେହ ଛାଡି ପଳାଇଲା ବସ, ରାସ୍ତାକଡରେ ଜଗି ବସିଛି ସ୍ତ୍ରୀ
ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ମୃତଦେହ । ପାଖରେ ଜଗି ବସିଛି ସ୍ତ୍ରୀ । ରାସ୍ତା ମଝିରେ କିଏ ତାକୁ ସାହଯ୍ୟ କରିବ ? ଭାବି ଭାବି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ।
Published : November 28, 2025 at 2:01 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ସ୍ବାମୀର ମୃତଦେହ । ପାଖରେ ଜଗି ବସିଛି ସ୍ତ୍ରୀ । ସ୍ବାମୀର ମୃତଦେହକୁ ଘରକୁ କେମିତି ନେବ ? କାହାକୁ ସାହଯ୍ୟ ମାଗିବ ? ରାସ୍ତା ମଝିରେ କିଏ ତାକୁ ସାହଯ୍ୟ କରିବ ? ଭାବି ଭାବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛି ପକାଉଥାଏ ପତ୍ନୀ । ମୃତଦେହ ବୋଲି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ନାହିଁ । ମରିଯାଇଥିଲା ମାନବିକତା । ଦେଖଣାହାରୀ ସାଜିଥିଲା ସମାଜ । ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ-ପାରାଦ୍ୱୀପ ୫୩ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଖ୍ୟ ।
ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ:
ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ-ପାରାଦ୍ୱୀପ ୫୩ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦୁହୁରିଆ ଛକ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢେ଼ ଏଗାର । ଜଣେ ମହିଳା ବୁକୁ ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବାଟୋଇ । କଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିବାରୁ କେହି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥାନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଦୁହୁରିଆ ବଜାର କମିଟି ସଭାପତି ସନାତନ ମୁଦୁଲି ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏକ ମୃତଦେହକୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି । ବୁଝିବା ବେଳକୁ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ମୃତ ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାରିପଦାରୁ ଗତ ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆସିଥିଲେ । ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ବାରିପଦା ଯିବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସରେ ଚଢିଥିଲେ । ଦୁହୁରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା । ବସ କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ପଳାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ । ବଜାର କମିଟି ସଭାପତି ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ:
ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଦୁହୁରିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ସନାତନ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି ,"ଖବର ପାଇଲି ଯେ, ବସରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହୃଦଘାତରେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ବସ ସେମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛି । ରାସ୍ତା କଡରେ ସେ ମୃତ ଲୋକଟିକୁ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଘର ଚନ୍ଦାବିଲ, ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାରିପଦା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି । ମୃତ ଲୋକଟିର ନାଁ ବାଘରାଏ ମାରଢ଼ୀ । ସେମାନେ କାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠାକୁ କାମକୁ ଆସିଥିଲେ ସଠିକ ଭାବରେ କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନନେବାରୁ ଆମେ ଏକ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇ ମୃତଦେହକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛୁ ।"
ସେହିପରି ମୃତ ବାଘରାଏଙ୍କ ସାଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୁଲାରୀ ମାରଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ରବିବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଏଭଳି ହୋଇଗଲା । ଆମେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ।"
ବସ ଉପରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନେଇ ଇମରଜେନ୍ସି ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଉଚିତ ହେବ ତାହା ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟାର କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବାରିପଦା ପଠାଯିବ । ଆମ ଅଫିସର୍ ବାରିପଦା ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ବସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆରଟିଓଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା