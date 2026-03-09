ଫେଲ୍ ହେଲା ଷ୍ଟିୟରିଂ, ଦୋକାନ ଘରକୁ ମାଡିଗଲା ବସ୍: 10 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଂପୁର ନିକଟରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଷ୍ଟିୟରିଂ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଯାତ୍ରାବାହୀ ବସ୍ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : March 9, 2026 at 4:18 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଷ୍ଟିୟରିଂ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ଦୋକାନ ଘର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଯାତ୍ରାବାହୀ ବସ୍ । ଏଥିରେ 10 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି(ସୋମବାର) ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଂପୁର ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା । ସେପଟେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଫେଲ୍ ହେଲା ଷ୍ଟିୟରିଂ:
ଆଜି (ସୋମବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1.30 ସମୟରେ ଯୋଗମାୟା ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସାଂପୁର ନିକଟରେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଫେଲ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ବସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାଇ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର୍, ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଏନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ କହିଛନ୍ତି,"ଯୋଗମାୟା ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ ପ୍ରତିଦିନ କଟକରୁ ଭୟା ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଇ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ । ଆଜି ବସଟି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ସାଂପୁର ନିକଟରେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଜାମ୍ ହୋଇ ଯିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ରହିଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର