ETV Bharat / state

ଫେଲ୍‌ ହେଲା ଷ୍ଟିୟରିଂ, ଦୋକାନ ଘରକୁ ମାଡିଗଲା ବସ୍: 10 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଂପୁର ନିକଟରେ ବସ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଷ୍ଟିୟରିଂ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଯାତ୍ରାବାହୀ ବସ୍ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।

BUS HITS SHOPE JAGATSINGHPUR
ଘର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଯାତ୍ରାବାହୀ ବସ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 9, 2026 at 4:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ଷ୍ଟିୟରିଂ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ଦୋକାନ ଘର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଯାତ୍ରାବାହୀ ବସ୍ । ଏଥିରେ 10 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି(ସୋମବାର) ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଂପୁର ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା । ସେପଟେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଘର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଯାତ୍ରାବାହୀ ବସ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଫେଲ୍‌ ହେଲା ଷ୍ଟିୟରିଂ:

ଆଜି (ସୋମବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1.30 ସମୟରେ ଯୋଗମାୟା ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସାଂପୁର ନିକଟରେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଫେଲ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ବସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାଇ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର୍‌, ତଦନ୍ତ ଜାରି:

ଏନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ କହିଛନ୍ତି,"ଯୋଗମାୟା ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ ପ୍ରତିଦିନ କଟକରୁ ଭୟା ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଇ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ । ଆଜି ବସଟି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ସାଂପୁର ନିକଟରେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଜାମ୍ ହୋଇ ଯିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ରହିଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଜଳିଗଲା କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ, 3 ଯୁବକ ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିଲେ; ଧକ୍କା ଦେଲା ବୋଲେରୋ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରଲର୍, ଜଣେ ମୃତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

TODAY ACCIDENT NEWS ODISHA
ଜଗତସିଂହପୁର ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା
JAGATSINGHPUR BUS ACCIDENT NEWS
JAGATSINGHPUR POLICE STATION
BUS HITS SHOP JAGATSINGHPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.