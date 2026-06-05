ETV Bharat / state

କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ବସ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ମୃତ 6 ଗୁରୁତର

ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

Bus Accident
କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ବସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 5, 2026 at 10:19 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ହଣ୍ଡପା ଥାନା ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ବସ ଧକ୍କା ଦେବା ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବାବେଳେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ବସ

Bus Accident
କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ବସ (ETV Bharat Odisha)

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆହତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଆହତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

Bus Accident
କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ବସ (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଦିଲଖୁସ୍ ନାମକ ଘରୋଇ ବସ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍‌କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୫୫ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ହଣ୍ଡପା ଥାନା ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ବସ୍‌ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

Bus Accident
କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ବସ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅପାସୋରା ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା..ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ଧରାଇଦେଲା ହୁଇଲ ଚେୟାର, ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା ମା'ର କୋଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମପାଣି ଘାଟିରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଜଳିଗଲା ଗାଡ଼ି, ଶତାଧିକ କୁକୁଡା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ANGUL ROAD ACCIDENT
BUS TRUCK ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN ANGUL
ଅନୁଗୋଳ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା
ANGUL BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.