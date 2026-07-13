ଦେଓଗାଁ-ଟାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍; କାର ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ, ୪ଜଣ ଗୁରୁତର
ମୃତ କାର ଡ୍ରାଇଭର ନାମ ରଞ୍ଜିତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : July 13, 2026 at 2:17 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଗା-ଟାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ସକାଳୁ ସକାଳୁ କପିଳାଶରୁ ଟାଙ୍ଗି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଏକ କାର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୭ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ୪ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗନ୍ଦିଆସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରା ଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତ କାର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନାମ ରଞ୍ଜିତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।
ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ କଟକ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନା
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳର 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ କାରଟି ଦେଓଗାଁ-ଟାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ କଟକ ଡାକ୍ତର ଖାନାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଦେଓଗାଁଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଟାଙ୍ଗି ଆଡୁ ଆସୁଥିବା ଖୁସି ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ସହିତ କାରଟିର ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, କାରଟି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇ ଯାଇଛି । ବସର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ବସଟି କଟକରୁ ପାଲଲହଡ଼ା ଯାଉଥିଲା।
ଜଣା ପଡିନି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ
ଗୁରୁତର ୪ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଭୁବନ ଅଂଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସମସ୍ତେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଖାନା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ କଟକ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଅଘଟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା ତାର କାରଣ ଜଣା ପଡିନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନୁଗୋଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, ପୋଲିସ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ତଲାସି ଜାରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଟ୍ରଲରରୁ 3 ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ 9 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଏବେବି 6 ନିଖୋଜ