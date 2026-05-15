ତେଲ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବନି ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ, ରିଜର୍ଭ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପମ୍ପ

Bus and truck movement will not be affected, special pump will be reserved to overcome oil problem.
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 5:00 PM IST

କଟକ : ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବୈଠକ । କୌଣସି ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେହବ, ସେନେଇ ନିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପମ୍ପ ରିଜର୍ଭ ରହିବା ନେଇ ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏପରିକି କେଉଁ କେଉଁ ଟାଙ୍କି ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟପ୍ତ ପରିମାଣର ତେଲ ଥିବା ନେଇ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟଭିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପରିକି ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ତେଲ ମହଜୁତ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଆଶଙ୍କା ଓ ପରିବହନ ସେବା ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ କଟକରେ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ତୈଳ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।


ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଘୋର ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିଛି । କଟକ ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା STA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ପରିବହନ ସେବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ତୈଳ ବିତରଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ​ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।


ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯେପରି ଡିଜେଲ ଅଭାବରୁ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ନରହେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ରୁ ୩ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ କେବଳ ବସ୍ ଗୁଡିକ ହିଁ ତେଲ ନେଇପାରିବେ । ତେବେ ​ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା IOCL, BPCL ଏବଂ HPCL ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି. ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

STATE TRANSPORT DEPARTMENT
PETROL DIESEL SHORTAGE
PETROL DIESEL CRISIS IN ODISHA
SPECIAL PUMP FOR BUS TRUCK
ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

