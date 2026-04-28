ନୟାଗଡ଼ରେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, 26ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖେଡ଼ପଡ଼ାଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ । ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : April 28, 2026 at 4:53 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବେପାରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, 26ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ରାକମାଠାରୁ ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ବସଟି ଖଣ୍ଡପଡ଼ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ମଝିରେ ଖେଡ଼ପଡ଼ାଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ତେବେ ଉକ୍ତ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ 6ଟା ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଭାପୁର ବ୍ଲକ ରାକମାଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼-ନୟାଗଡ଼ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଖେଡ଼ପଡ଼ାଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଖବର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 26ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ବସଟି ନୟାଗଡରୁ ଭାପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥାଏ l ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବସ୍ ନିକଟରେ ଏକ ସାଇକେଲ ପଡିଥିବାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯେ ସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡିଛି । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଆହତ ହୋଇଥିବା ସଚିନ୍ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ବସଟି ରାକମାରୁ ଆସୁଥିଲା ରଣପୁର ଯାଇଥାନ୍ତା । ମୁଁ ବନମାଳିପୁର ଛକରୁ ବସିଲି । ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ । ବସଟି ହଠାତ୍ ବାମ ପଟକୁ ମୋଡ ନେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଏକ ବିଲ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆମକୁ ବସ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼