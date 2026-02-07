କାରରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ
ସାର୍ବଜନୀନ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଟ୍ରାଫିକ ଚଳାଚଳକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି କାରରେ କିଛି ଯୁବକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା l
Published : February 7, 2026 at 6:45 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: କାର୍ରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା । ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ରାଇଟ ଡାଇକ୍ ରାସ୍ତାରେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଅଭିଯୋଗରେ 7 ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ l ସାର୍ବଜନୀନ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଟ୍ରାଫିକ ଚଳାଚଳକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି କାରରେ କିଛି ଯୁବକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି l
ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଓ ଟ୍ରାଫିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚଳାଚଳକୁ ବାଧା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ 7ଜଣକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି l ଏହି ଷ୍ଟଣ୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଵୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି l ତେବେ ପୋଲିସ କେବଳ ଦୁଇଟି ଗାଡି ଜବତ କରିଛି l ଯୁବକ ମାନେ କାର ଝରକାରୁ ବାହାରି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥୁଲେ l ପୋଲିସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ କିଛି ଲୋକ ଫେରାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି l
ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ବଳିୟାରସିଂ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ 7 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ ଯାଇଛି l ଏନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନାଁ ରେ କେସ ନମ୍ବର 56-dt-06-02-2026,U/S 281/285/3(5) BNS/R.W.SEC.184/201, MV. ACT ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l OD-15-N-0404 ଓ UP-70-HY-2694 ପଞ୍ଜିକରଣଭୁକ୍ତ ଗାଡିକୁ ସିଜ୍ କରା ଯାଇଛି l
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁରର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସୁବାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, " ଗତକାଲିର କାର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଘଟଣା ନିହାତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅଟେ, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ନେବା କଥା ମଧ୍ୟ l ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢି ବୁଝି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ବିପଦଜନକ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି l ସେମାନେ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି l ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିବାରୁ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି l ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ।"
