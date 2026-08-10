କେସିଙ୍ଗାରେ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଚୋର: ସାଢ଼େ ୪ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ସହ ସୁନା, ରୂପା, ଲାପଟପ୍ ଲୁଟ୍
ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ଏକ ଲାପଟପ୍ ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ
Published : August 10, 2026 at 6:58 PM IST
Burglary at a house in Kesinga, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ସହରର କଲେଜ ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ଏକ ଲାପଟପ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ କେସିଙ୍ଗା ସହରରେ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେସିଙ୍ଗା କଲେଜ ରୋଡ୍ରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଯୁଗଳ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତି ଅଗ୍ରୱାଲ ଗତ ସୋମବାରଠାରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଠାରେ ଥିବା ବାବାଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ । ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୋରମାନେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଗତ ରାତିରେ ଯୁଗଳ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଅଗ୍ରୱାଲ ଯାତ୍ରାରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରର ଏକ କବାଟ ଭଙ୍ଗା ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚୋରମାନେ ଘରୁ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୪ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ୧୫ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା ଏବଂ ଏକ ଲାପଟପ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି । ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୋଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଉକ୍ତ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନଜିର ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୋରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବା ସହ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ଜଣେ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମଦନପୁର ରାମପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ.. ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା, 2 ଅଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି)