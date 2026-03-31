ଆଇଏଏସ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ, ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୀର ବିକ୍ରମ
ଆଇଏଏସ ସ୍ତରରେ ଛୋଟ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : March 31, 2026 at 10:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଇଏଏସ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପୁନର୍ବାର ବଦଳିଛି ଆଇଏଏସ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଭାଗ । ୯ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଦଳାଇ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାଇତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦାଇତ୍ୱ । ସେହିପରି ଭାସ୍କରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆର.ସନ୍ଥନଗୋପାଳନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ବ । ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଥିବା ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଦେବାଶିଷ ସିଂଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆାଇଏଏସ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୧୯୯୯ ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଫିସର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ମୋହନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ବେଳେ ଭାସ୍କର କ୍ରୀଡା ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୨୨ ତାରିଖରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ବଦଳି କରିଥିଲେ ସରକାର । ଆଉ ଏବେ ୯ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାସ୍କରଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆର. ସନ୍ଥନଗୋପାଳନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସେ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ । ୨୦୦୭ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ବଲବନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେ ପୂର୍ବବତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପ୍ୟୁଟେସନରେ ଥିବା ଓଡିଶା କ୍ୟାଡ଼ର ଆଇଏଏସ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ ଜେନେରାଲ ଅଫ ସିଭିଲ ଆଭିଏସନ ବା ଡିଜିସିଏର ଡିଜି ଭାବେ ବୀର ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ବୀର ବିକ୍ରମଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟିରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ୧୯୯୬ ବ୍ୟାଚ ଓଡିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ବୀର ବିକ୍ରମ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ, ଯୋଗାଣ ସଚିବ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର