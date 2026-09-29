ଯମଦୂତ ପରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା ଷଣ୍ଢ, ଧକ୍କା ଦେଲା ସ୍କୁଟି; ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ
ଫେରିବାରେ ବଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଫୋନ କରିଥିଲେ । "ରାଜକନିକା ଆସିଛୁ, ଫେରୁଛୁ" ବୋଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
Published : September 29, 2026 at 12:41 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଉଭୟେ ଥିଲେ ପରିବାରର ସହାରା । ବାପାମା'ଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର । ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ । ଆଉ ଆଜି ଦୁହେଁ ନାହାନ୍ତି ! ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପାଇପ କାମ କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ । ଜଣେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ୯ ମାସ ହେଲା ଘରକୁ ଫେରୁ ଆସିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାତ୍ର ୫ ଦିନ ତଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ଦୁହେଁ ବାହାରିଥିଲେ । ମା'କୁ କହିଥିଲେ " ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।" । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଫୋନରେ କହିଥିଲେ "ଫେରୁଛୁ"। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏହି କଥା ପଦକ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ବୋଲି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଓଳାଭରରୁ କଣ୍ଡିଆହାଟ ରାସ୍ତାର ଆଗପଡା ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଏକ ଷଣ୍ଢ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ- ଦୈତାରୀପୁରର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲିକ (୨୩) ଏବଂ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ (୨୫)। ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏକମାତ୍ର ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇ ଦୁଇ ପରିବାରରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡି ଯାଇଛି । ସାରା ଗାଁ ବି ଶୋକରେ ନୀରବି ଯାଇଛି ।
ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦନୀପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୈତାରୀ ପୁର ଗାଁର ଗୁରୁଚରଣ ମଲିକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲିକ ଓ ନଣ୍ଡା ସେଠୀଙ୍କ ଏକ ମାତ୍ର ପୁଅ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ସେଠି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପାଣି ପାଇପ କାମ କରି ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ତେବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେ ଗତ ୯ ମାସ ହେବ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଉଭୟ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆଳି ବଜାର ବାହାରିଥିଲେ।
ସୋମବାର ସକାଳ ଦଶଟାରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କଣ୍ଡିଆହାଟ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ । ଫେରିବାରେ ବଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଫୋନ କରିଥିଲେ । "ରାଜକନିକା ଆସିଛୁ, ଫେରୁଛୁ" ବୋଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ସମୟରେ ଉଭୟେ ଓଳାଭରରୁ କଣ୍ଡିଆହାଟ ରାସ୍ତାରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗପଡା ଛକ ନିକଟରେ ସ୍କୁଟିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଥିବା ଏକ ଷଣ୍ଢକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ଼ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହନୀକୁ ଫୋନ କରି ଉଯୟଙ୍କୁ ରାଜକନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ରାଜକନିକା ପୋଲିସ ପହଁଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତଦେହ ଦୁଇଟିକୁ ଜବତ କରିଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ତଥା ଆଗପଡା ଗାଁର ଯୁବକ ସ୍ବରାଜ କୁମାର ବାରିକ କୁହନ୍ତି,ସୋମବାରସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ସେଠାକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ । ମୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଥିବା ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ସେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଆମେ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କଲୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା । ତା'ପରେ ଆମେ ଆହତଙ୍କୁ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଆସିଲୁ।"
ରାଜକନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଚିକିତ୍ସକ ଡଃ ଅର୍ଚିତା ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି,"ଉଭୟ ଯୁବକ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇ ସାରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ରିସିଭ ଡେଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମେଡ଼ିକାଲ୍ ନେଇ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ଏମାନଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଏକ ଷଣ୍ଢକୁ ପିଟିଦେବାରୁ ଏମାନେ ତଳେ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଛରୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ୍; ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୮ ଶ୍ରମିକ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଳ ଲାଇନ ପାର୍ ହେଉଥିଲେ: 5 ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 4 ମୃତ