କଟକରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଫ୍ଲାଟର ବାଲକୋନୀ ଭୁଶୁଡି଼ 3 ମୃତ

ମଣିସାହୁ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଫ୍ଲାଟର ବାଲକୋନୀ ଭୁଶୁଡି଼ପଡିବାରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ।

Balcony Collapsed in Cuttack
Balcony Collapsed in Cuttack (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 8, 2025 at 7:23 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 7:46 PM IST

କଟକ: ସିଲଭର ସିଟିରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ମଣିସାହୁ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଫ୍ଲାଟର ବାଲକୋନୀ ଭୁଶୁଡି଼ପଡିବାରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଟକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି । ବାଲକୋନୀ ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

Balcony Collapsed in Cuttack (ETV BHARAT ODISHA)

ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 45 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ମଣିସାହୁ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଫ୍ଲାଟ୍‌ର ବାଲକୋନୀ ହଠାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଛାତ ଥିବା ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

Last Updated : November 8, 2025 at 7:46 PM IST

