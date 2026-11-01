ଧୁମଧାମରେ ଶେଷ ହେଲା ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦଶହରା ଉତ୍ସବ
କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଆମପାଣି ଘାଟି ତଳେ କାହିଁ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାରାଜା । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : November 1, 2026 at 9:22 AM IST
Budharaja Dussehra festival, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି) : ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ପାଲଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଆମପାଣିର ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦଶହରା ଉତ୍ସବ । ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ଆଜି ବି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ । ଏହାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମପାଣିର ଏହି ଐତିହାସିକ ଦଶହରା ଯାତ୍ରାରେ । ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଧୁମଧାମରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦଶହରା ଉତ୍ସବ । କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଆମପାଣି ଘାଟି ତଳେ କାହିଁ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାରାଜା ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଲାଠିଯାତ୍ରା । ଗ୍ରାମ ପୂଜକଙ୍କ ଘରୁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଠିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଲାଠିକୁ ଘୁମୁରା, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ଓ ବୀରବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରାର ତାଳେ ତାଳେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା । ନାଚ ଗୀତରେ ଆମପାଣି ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା । ପରେ ସମସ୍ତ ଲାଠି ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।
ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭାଇଚାରା ଓ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଜନମାନସରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଯାତ୍ରାରେ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତୀମା ନାଏକ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ତ ଆଦିମ କାଳରୁ ପରମ୍ପରା ଭାବେ ଚାଲିଆସିଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି । ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଆନ୍ତି ଯେ ଏ ଦିନଟି କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଥିବ, ତାହା ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେହି କଥା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହି ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏନେଇ କୋକସରା ବ୍ଲକ୍ ବିଡିଓ ହିମାଂଶୁ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମର ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦଶରା ପର୍ବ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଚୁର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂଜା ପର୍ବକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଲାଖମରା ପର୍ବ: ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦିଲେ ରାଜପରିବାରର କୁମାର ସାହେବ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଜନସମୁଦ୍ର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି)