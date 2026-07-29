ETV Bharat / state

ଉଚ୍ଛୁଳିଲା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକ ସମେତ ନୀଳଗିରି, ରେମୁଣା, ସୋର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Budhabalanga floods: 1.5 lakh people affected in Balasore district
ଉଚ୍ଛୁଳିଲା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 29, 2026 at 9:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Budhabalanga flood, ବାଲେଶ୍ୱର : ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଦିନ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟୁଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକ ସମେତ ନୀଳଗିରି, ରେମୁଣା, ସୋର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି । ସୋର କାଂଶବାଂଶ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତଲନଗର, ଟେଣ୍ଟେଇ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା । ଅନେକ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ବେଳେ ସଦର ବ୍ଳକର ୨୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛନ୍ତି ।

ଉଚ୍ଛୁଳିଲା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)

ଏପଟେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବାଲିଘାଟ ନିକଟରେ ନଦୀରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାଲିଘାଟ ଦେଇ ଯିବା ରାସ୍ତାର ଘୋଡ଼ାପଦା ନିକଟରେ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ସେପଟେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୨୬,୪୫୫ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ୧୩,୭୮୩ ଜଣ (୬,୧୬୪ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୬,୩୩୮ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୧,୨୮୧ ଜଣ ଶିଶୁ) ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି ।

ସଦର ବ୍ଲକ ସମେତ ନୀଳଗିରି, ରେମୁଣା, ସୋର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି । ସୋର କାଂଶବାଂଶ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତଲନଗର, ଟେଣ୍ଟେଇ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା ।
ସଦର ବ୍ଲକ ସମେତ ନୀଳଗିରି, ରେମୁଣା, ସୋର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି । ସୋର କାଂଶବାଂଶ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତଲନଗର, ଟେଣ୍ଟେଇ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା । (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୧୩୮ଟି ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର/ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ୧୦,୧୦୭ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଭାବେ ୩୩.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ୪୫.୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, ୯.୧୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୁଢ଼ି, ୪.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼/ଚିନି, ୧୪୩ଟି ପଲିଥିନ୍ ରୋଲ୍, ବିସ୍କୁଟ୍ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବୋତଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୬୫୪ଟି ଘର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୮୪ଟି ପକ୍କା ଘର ଥିବା ବେଳେ ୧୧୦ଟି ଆଂଶିକ ପକ୍କା ଘର, ୩୪୪ଟି କଚ୍ଚା ଘର ଆଂଶିକ ଏବଂ ୮୭ଟି ଗୁହାଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨ଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସହ ୧୦ ଟନ୍ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୧ଟି ଟିମ୍— ୯ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF), ୧୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ୨ଟି ଏନଡିଆରଏଫ (NDRF) ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୧ଟି ଟିମ୍— ୯ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF), ୧୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ୨ଟି ଏନଡିଆରଏଫ (NDRF) ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୧ଟି ଟିମ୍— ୯ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF), ୧୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ୨ଟି ଏନଡିଆରଏଫ (NDRF) ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ୫ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ୩୦ଟି ରାସ୍ତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୫ଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୧ଟି ଟିମ୍— ୯ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF), ୧୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ୨ଟି ଏନଡିଆରଏଫ (NDRF) ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୧ଟି ଟିମ୍— ୯ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF), ୧୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ୨ଟି ଏନଡିଆରଏଫ (NDRF) ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)


ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାପାଇଁ ବୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ରିଲିଫ ପହଂଚାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଦନମୋହନ ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବାଲିଘାଟ ପୋଲ ପାଖରୁ ଏପଟେ ଏବେ ଆଠ ଦଶଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି । ବଇଁଚା, ସିନ୍ଧିଆ, ବୁଆଁଳ, ବହାବଳପୁର, ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସହ କଷାଫଳ ମୁହାଣ ଠାରୁ ବଳରାମଗଡ଼ି ଯାଏ ସବୁ ପାଣିଘେରରେ ରହିଛି । ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ପାଣି ଯୋଗୁ ଯିବା ଆସିବା କରି ହେଉନାହିଁ । ଆମେ ଚାହୁଁଚୁ କି ଏଇ ଯେ ଚଟାଣ ରହିଛି ସେଇଠି ଏକ ପୋଲ ତିଆରି କରାଗଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରନ୍ତା । ଗୋରୁଗାଈ ମଣିଷ ସବୁ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏଠି ଆମେ ତ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସି ପାରୁଛୁ, ବୁଆଁଳ ପଟେ ଲୋକ ପୁରା ପାଣିଘେରରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଇଟା ଆମର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବନ୍ୟା । ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଇଁ ଜୁଆର ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ସେପାଇଁ ଟାଣି ପାରୁନି । ସଂଯୋଗ ପୁରା ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ବଜାର ପାଖରେ ହେଇକି ବି କେହି ଯିବା ଆସିବା କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।"

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୨୬,୪୫୫ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ୧୩,୭୮୩ ଜଣ (୬,୧୬୪ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୬,୩୩୮ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୧,୨୮୧ ଜଣ ଶିଶୁ) ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୨୬,୪୫୫ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ୧୩,୭୮୩ ଜଣ (୬,୧୬୪ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୬,୩୩୮ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୧,୨୮୧ ଜଣ ଶିଶୁ) ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆଜି ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସୁଧାର ରହିଛି, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଠା କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ । ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍ ରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଥିଲୁ । ଏନଡିଆରଏଫର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲୁ । ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡୁଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ମଗାଇ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ । ଆମର ରେମୁଣା, ସଦର, ନୀଳଗିରି ଓ ସୋରର କିଛି ଅଂଶ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଆମେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛୁ । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଜଳକା ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଏବେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ପାଣି କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆମର ୯ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ, ୧୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ, ଦୁଇଟି ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି ୧ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ୨୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରଯାଇଛି । ୧୩୮ ଜାଗାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଟନରୁ ଅଧିକ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି । ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡିଓମାନେ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଆଣ୍ଟି ଭେନମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଗତକାଲି ଆମେ ଚାରିଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲୁ ଓ ଦୁଇଟି ଭେଟନାରୀ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲୁ । ସବୁ PHC ଓ CHCରେ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଏବେଯାଏ ସାପ କାମୁଡ଼ାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ । ଯଦି କିଛି ବି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ହେଲା ତେବେ ଆମେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ।"

ଅନେକ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ବେଳେ ସଦର ବ୍ଳକର ୨୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଅନେକ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ବେଳେ ସଦର ବ୍ଳକର ୨୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)


ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଭୟ: ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ ଭେନମ୍ ରଖିବାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ସତର୍କ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

BUDHABALANGA FLOOD
ODISHA FLOOD UPDATE
BALASORE FLOOD UPDATE
ବାଲେଶ୍ବର ବନ୍ୟା
BALASORE FLOOD UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.