ସିଏମସି ୩୯ତମ ବୈଠକରେ ବଜେଟକୁ ନେଇ ହୋହଲ୍ଲା: ମେୟର କହିଲେ, ସବୁ କିଛି ସ୍ଵଛତାର ସହ ହୋଇଛି
ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି କର୍ପୋରେଟର ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
Published : March 7, 2026 at 9:48 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ୩୯ତମ କାଉନସିଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସିଏମସି ର ଏହି ବୈଠକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କାଉନସିଲ୍ ରେ ପାସ୍ ବା ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ । ମୋଟ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ୬୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଆଜି କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ଏହି ବଜେଟକୁ ନେଇ କିଛି କର୍ପୋରେଟର ବୈଠକରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାସିତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଅବାସ୍ତବ ବଜେଟ ବୋଲି କିଛି କର୍ପୋରେଟର କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ବଜେଟରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ରାଶି ଭିତରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ବିନିଯୋଗ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କର୍ପୋରେଟର ।
ଏପରିକି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଛି ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ । କେବଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ବରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାହା ପୂରଣ କରି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଏମସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି? ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉ ନାହିଁ? ବୋଲି ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଯୁଜର୍ସ ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଯାହାର କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟର । ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବଜେଟକୁ ନେଇ କର୍ପୋରେଟର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଉଭୟ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହୋହାଲା କରିଥିଲେ । ସିଏମସି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ଏକ ବ୍ୟାନର ଦେଖାଇ ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।
ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ସମୟରେ ସିଏମସି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଂଗକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର । ସେହିପରି ଅନେକ କର୍ପୋରେଟର ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ସହ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଭୋଳ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ତେଵେ ସିଏମସିରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ହୋଇଥିବା, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ।
