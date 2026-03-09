ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟର ୧୨୩୭ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ମୋବାଇଲ ସେବା, କାମ କରୁନି ୯୪୪ ଟାୱାର

ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ IT ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ଆଜି ବି ୧୨୩୭ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ।

ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା (ETV Bharat Odisha)
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିକାଶ କଥା ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅନେକ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ମୋବାଇଲ ସେବା । ବିଧାନସଭାରେ ଆଇ.ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ବି ୧୨୩୭ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି । ସମାଜର ଶେଷ ସୋପାନରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଁଚିବା ନେଇ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଜି ବି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱର୍କ ନାହିଁ। ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ନେଟୱାର୍କ । କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓଡିଶାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋବାଇଲ ସେବା ପାଇବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।

କାମ କରୁନି ୯୪୪ ଟାୱାର

ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ୧୨୩୭ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ପାରୁନି । ଏହି ସବୁ ଗାଁକୁ ଆଜି ବି ନେଟୱର୍କ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ନେଟୱର୍କ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି କାମ କରୁନି ୯୪୪ ଟାୱାର । ଏ ସବୁ ଟାୱାର ଗୁଡିକୁ ବି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ଗ୍ରାମରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୋବାଇଲ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନୂତନ କେତୋଟି ଟାୱାର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ବସାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର କେତୋଟି ଟାୱାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ? ପଞ୍ଚାୟତୱାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେତେ ଓ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ।

ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ

ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ‘ନେଟୱାର୍କ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିବା ୧୨୩୭ଟି ଗ୍ରାମକୁ ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ମୋବାଇଲ୍ ଓ ନେଟୱାର୍କ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ DBN (ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାରତ ନିଧ୍)ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୪୨୨୫ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର୍ ମଧ୍ଯରୁ ୩୨୮୧ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଛି । ବାକିଥିବା ୯୪୪ ଟି ଟାୱାର୍‌ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାରତ ନିଧ୍' ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା RJIO ଦ୍ବାରା ୨୮୬ ଟି ଏବଂ BSNL ଦ୍ବାରା ୮୫ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ।


ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ, 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାରତ ନିଧ୍' ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ୮୮ଟି ଅପହଞ୍ଚ ଗ୍ରାମରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ୭୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଅଛି । ଏହି ଟାୱାର୍ ଗୁଡିକୁ ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ସେପଟେ ସରକାର ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମୋବାଇଲ ଆଜିକାଲି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି । ସରକାର ମୋବାଇଲ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାର ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ସୁଭାସିନୀ ଜେନା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ରାଜ୍ୟରେ ଅପହଞ୍ଚ ମୋବାଇଲ ସେବା
