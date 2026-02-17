ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ; ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ମିଛ ଚିତ୍ର କହି ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ ବିରୋଧୀ
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ଘଟଣା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,“ଭାଷଣ ଲମ୍ବା, କାମ ଛୋଟ ।”
Published : February 17, 2026 at 8:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସହ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ । “ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ” କହି ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଏବଂ ଗୃହରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭାଷଣରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ କହି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଭ୍ୟମାନେ ମଝିରୁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ 'ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍' ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୩୬ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଓ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟକୁ ୧.୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା, ମହିଳା ଶ୍ରମଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆୟୁସୀମା ୮୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେପରିକି ରାମେଶ୍ୱର-ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଖୋର୍ଦ୍ଧା-କଟକ ରିଂରୋଡ୍, ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ଫ୍ଲାଏଓଭର, ୧୦ ଗିଗାୱାଟ ପୁନଃ ନବିକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ୨୨୦୦ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିଶୁବାଟିକା ଆରମ୍ଭ, ଏସଟି-ଏସସି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ମମତା ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅର୍ଥବିତରଣ, ଲାଭରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ।
ଏହି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଧାନ କ୍ରୟରେ ରେକର୍ଡ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଅଗ୍ରଗତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦ୍ରୁତ ବିଚାର, ନକଲି ମଦ ଜବତ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ଆଦି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ୬.୪୦ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ଭାଷଣ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ, ପରେ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରୁ ବାହାରିଯାଇଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାସ କହିଲେ,“ରାଜ୍ୟପାଳ 105 ସ୍ତମ୍ଭ ବିଶିଷ୍ଟ 51 ପୃଷ୍ଠାର ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ ପୃଷ୍ଠାରେ ମିଛ ଥିଲା । ବିକାଶ ଚିତ୍ର ଶୂନ। ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ସରକାର ମାହୀର । ସତ୍ୟତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ଚାଷୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଧାନ ଧରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି 150 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ବୋନସ୍ ଦେବୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ କହୁଛନ୍ତି 3100 ଟଙ୍କାରେ ଆମ ସରକାର ସବୁ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି ।”
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ଘଟଣା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,“ଭାଷଣ ଲମ୍ବା, କାମ ଛୋଟ।” ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି “ଭୟାବହ ଅବସ୍ଥାରେ” ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବେ ଯେପରି ହିଂସା ଓ ଅନିୟମିତତାର ଖବର ଆସୁଛି, ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ASSEMBLY LIVE: ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ...
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- e-Lok Bhavan Odisha App ଲଞ୍ଚ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର