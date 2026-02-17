ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ; ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ମିଛ ଚିତ୍ର କହି ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ ବିରୋଧୀ

ETV Bharat / state

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ଘଟଣା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,“ଭାଷଣ ଲମ୍ବା, କାମ ଛୋଟ ।”

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 17, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସହ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍‌ ଅଧିବେଶନ । “ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ” କହି ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଏବଂ ଗୃହରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ରୋଡମ୍ୟାପ୍‌ର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭାଷଣରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ କହି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଭ୍ୟମାନେ ମଝିରୁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ।

ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ 'ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ଗ୍ରୋଥ୍‌ ଇଞ୍ଜିନ୍‌' ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୩୬ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଓ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟକୁ ୧.୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା, ମହିଳା ଶ୍ରମଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆୟୁସୀମା ୮୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

କେନ୍ଦ୍ର ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେପରିକି ରାମେଶ୍ୱର-ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଖୋର୍ଦ୍ଧା-କଟକ ରିଂରୋଡ୍‌, ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ଫ୍ଲାଏଓଭର, ୧୦ ଗିଗାୱାଟ ପୁନଃ ନବିକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ୨୨୦୦ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିଶୁବାଟିକା ଆରମ୍ଭ, ଏସଟି-ଏସସି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ମମତା ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅର୍ଥବିତରଣ, ଲାଭରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ।


ଏହି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଧାନ କ୍ରୟରେ ରେକର୍ଡ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଅଗ୍ରଗତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦ୍ରୁତ ବିଚାର, ନକଲି ମଦ ଜବତ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ଆଦି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ୬.୪୦ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ ଭାଷଣ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ, ପରେ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରୁ ବାହାରିଯାଇଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାସ କହିଲେ,“ରାଜ୍ୟପାଳ 105 ସ୍ତମ୍ଭ ବିଶିଷ୍ଟ 51 ପୃଷ୍ଠାର ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ ପୃଷ୍ଠାରେ ମିଛ ଥିଲା । ବିକାଶ ଚିତ୍ର ଶୂନ। ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ସରକାର ମାହୀର । ସତ୍ୟତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ଚାଷୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଧାନ ଧରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି 150 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ବୋନସ୍ ଦେବୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ କହୁଛନ୍ତି 3100 ଟଙ୍କାରେ ଆମ ସରକାର ସବୁ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି ।”

ଅଶୋକ ଦାସ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା
ଅଶୋକ ଦାସ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା (ETV BHARAT ODISHA)


ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ଘଟଣା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,“ଭାଷଣ ଲମ୍ବା, କାମ ଛୋଟ।” ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି “ଭୟାବହ ଅବସ୍ଥାରେ” ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବେ ଯେପରି ହିଂସା ଓ ଅନିୟମିତତାର ଖବର ଆସୁଛି, ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ।

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (ETV BHARAT ODISHA)
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ,"ସେ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବନତି ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ।"ଶାସକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି, “ବିରୋଧୀ ବିରୋଧ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ସରକାର କାମ କରୁଛି । ପୂର୍ବ ସରକାରଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ କ୍ରୟ ହେଉଛି ।”

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

