ବଜେଟ ୨୦୨୬: ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାଉନସିପକୁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ସ୍ବାଗତ
ବଜେଟରେ ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ SHE Marts ଯୋଜନା ।
Published : February 1, 2026 at 8:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: 2026ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । କାର୍ବନ କ୍ୟାପଚର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ (CCUS) ଲାଗୁ ହେବ । ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷା, ଏପରିକି ରେଳ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆଦି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଓ କିଛି ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଯେଉଁ ବଜେଟ ଆସିଛି ତାହା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷା, କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ଇଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଏବେ ମହିଳାମାନେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀକ ମାଲିକାନା ରହିପାରିବ । ଯାହାଦ୍ବାରା ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ SHE Marts ଯୋଜନା
ବଜେଟ ୨୦୨୬ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମହିଳାମାନେ ଗାଁ ଏବଂ ସହରରେ ଖୋଲିବେ ସୁପରମାର୍କେଟ । ଏଥିରେ SHE Marts ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଷ୍ଟୋରରୁମ୍ ଏବଂ ସୁପରଷ୍ଟୋର ଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଯେଉଁଥିରେ ସହର ଏବଂ ସହରରେ କର୍ମଜୀବୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଯାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ, ଛୋଟ ମାର୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଖୋଲିବାରେ SHE (ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ) ମାର୍ଟ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ସ୍ୱୀକୃତି ତ୍ରିପାଠୀ ।
ତିଆରି କରାଯିବ ୟୁନିଭରସିଟି ଟାଉନସିପ
ଏନେଇ ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏଥିର ବଜେଟରେ ନୂଆ ହେଉଛି ୟୁନିଭରସିଟି ଟାଉନସିପ ତିଆରି କରାଯିବ । ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କରିଡର ନିକଟରେ ୫ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାଉନସିପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ କରିବ । ଏହି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବହୁବିଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ, ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆବାସିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଗାର କାର୍ଯ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ନିଜର ସ୍କିଲିଂ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ । ଏହା ସମେତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ୪ଟି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ । ଜାତୀୟ ବୃହତ ସୌର ଟେଲିସ୍କୋପ୍, ଜାତୀୟ ବୃହତ ଅପ୍ଟିକାଲ୍-ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍, ହିମାଳୟାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଏବଂ COSMOS-2 ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱଜିତ ।
ଏହା ସହିତ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏସ୍. ପ୍ରସାଦ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଚଳିତ ବଜେଟ ବିଜିନେସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଏକ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ନିଆଯାଇଛି । ୨୦୨୬ ବଜେଟରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଆଶା କରାଯାଇନାହିଁ । ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଭଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ₹10 ହଜାର କୋଟି ଏମଏସଏମଇ ଗ୍ରୋଥ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି l ₹2 ହଜାର କୋଟି ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ l ମାଇକ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଟପ୍ ଅପ୍ l
TReDS (ଟ୍ରେଡ୍ ରିସିଭେବଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ)ରେ 7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଏମଏସଏମଇ ରେ । ସେହିପରି କର୍ପୋରେଟ ମିତ୍ର ଏମଏସଏମଇ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବ । ଉତ୍କଳ ଚ୍ୟାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରିଆସୁଛି ଯେ, ବଜେଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଳଷ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ କରାଯାଉ । ସେହିଭଳି ଏମଏସଏମଇ ରେ ହେଭି ମେଶିନ କିଣିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ଉତ୍କଳ ଚ୍ୟାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ 'ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର', କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କଇଁଛ ପଥ କରାଯିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର